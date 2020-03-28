Жінка схудла на 60 кг: від яких продуктів відмовилася

28-річна жінка розповіла про те, як їй вдалося схуднути на 60 кг відмовившись від деяких продуктів. Так, вона перестала вживати газовані напої і цукор, щоб скинути зайву вагу.

Рішення худнути вона прийняла, коли її вага досягла 130 кг. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/bodyfromthebasement

"Я майже все життя була найбільшою в компанії, і компліменти на зразок "ти така гарна для товстухи" були в порядку речей. У 2013 році я скинула 30 кіло, але потім завагітніла - і все пішло нанівець", - пише жінка.

instagram.com/bodyfromthebasement

Пізніше вона перейшла на низьковуглеводну дієту і стала рахувати калорії. Для кожної шкідливої їжі знаходила корисну альтернативу.

"Обмеження почалися з напоїв. Мені потрібно було прибрати з раціону газовану воду, але для початку я вирішила пити її раз на тиждень, а потім відмовитися зовсім. Я стала класти менше цукру в каву і стежити за споживанням води: перед кожним прийомом їжі обов'язково випивала хоча б склянку. Щоб відмовитися від фастфуду, довелося почати готувати самій", - додала вона.

instagram.com/bodyfromthebasement

Також жінка почала активно займатися спортом.

"Я почала з малого: ходіння вгору-вниз по сходах. Потім стала дивитися відеоролики про домашні тренування. Тепер займаюся і кардіо, і силовими вправами, і танцями. Добре, що все це можна робити вдома!", - підсумувала жінка.

instagram.com/bodyfromthebasement

instagram.com/bodyfromthebasement

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