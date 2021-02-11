Жінка схудла на 47 кг і розкрила секрет своєї стрункості. Фото

29-річна Вікторія Бовен розповіла, як їй вдалося схуднути на 47 кілограмів. Виявилося, що справа в правильному сніданку.

Коли вага матері двох дітей збільшилася до 120 кілограмів, то вона вирішила кардинально змінити раціон свого харчування. Австралійка повністю відмовилася від чипсів, шоколаду та їжі із собою. Тепер в її щоденному меню є вівсяна каша, мексиканське тако з рисом і салатом, піта з яловичиною. Про результати свого кардинального перевтілення Вікторія розповіла в Instagrаm (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Овочеві чипси, фрукти і протеїновий смузі на основі мигдального молока і бананів Вікторія їсть як легкі перекуси. Також вона почала регулярно займатися в тренажерному залі і більше гуляти на свіжому повітрі.

Бовен каже, що правильне харчування і фізична активність допомогли їй повністю змінити життя і відчути себе по-справжньому красивою і впевненою в собі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схудла на 40 кг жінка розкрила секрет швидкого зниження ваги. За словами Шетті, вона була дуже шокована, коли лікарі виявили у неї підвищений рівень холестерину і цукру в крові. Тоді ж індіанка вирішила схуднути, щоб не доводити свій організм до частих захворювань.