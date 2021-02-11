Жінка схудла на 47 кг і розкрила секрет своєї стрункості. Фото

Любов Блажко
Любов Блажко
Дієта і фітнес
32,3 т.
Жінка, яка схудла на 47 кілограмів, розповіла, з якої страви починає свій день

29-річна Вікторія Бовен розповіла, як їй вдалося схуднути на 47 кілограмів. Виявилося, що справа в правильному сніданку.

Коли вага матері двох дітей збільшилася до 120 кілограмів, то вона вирішила кардинально змінити раціон свого харчування. Австралійка повністю відмовилася від чипсів, шоколаду та їжі із собою. Тепер в її щоденному меню є вівсяна каша, мексиканське тако з рисом і салатом, піта з яловичиною. Про результати свого кардинального перевтілення Вікторія розповіла в Instagrаm (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Овочеві чипси, фрукти і протеїновий смузі на основі мигдального молока і бананів Вікторія їсть як легкі перекуси. Також вона почала регулярно займатися в тренажерному залі і більше гуляти на свіжому повітрі.

Бовен каже, що правильне харчування і фізична активність допомогли їй повністю змінити життя і відчути себе по-справжньому красивою і впевненою в собі.

Жінка, яка схудла на 47 кг, розповіла, що їсть на сніданок.
Схудла на 47 кг жінка розповіла, що їсть на сніданок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схудла на 40 кг жінка розкрила секрет швидкого зниження ваги. За словами Шетті, вона була дуже шокована, коли лікарі виявили у неї підвищений рівень холестерину і цукру в крові. Тоді ж індіанка вирішила схуднути, щоб не доводити свій організм до частих захворювань.

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