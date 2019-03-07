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/Дієта і фітнес

Зелений чай не допоможе? Розвінчано головні міфи про схуднення

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У прагненні схуднути ми часто не підозрюємо, що деякі аспекти правильного харчування можуть бути не просто неефективними, а навіть шкідливими для здоров'я.

Видання "Всвіті" розвіяло основні міфи про дієтичну їжу і певну користь деяких продуктів для здоров'я.

Застосовувати цукрозамінники = не набирати вагу

Цукрозамінники можуть не містити калорій, але мозок все одно сприймає їх як солодощі. Отже, апетит все одно зростатиме.

Зелений чай не допоможе? Розвінчано головні міфи про схуднення

pixabay

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"Рідкі" дієти зменшують шлунок

Зменшити шлунок можна тільки хірургічним шляхом, а дієти лише допомагають звикнути до меншої кількості їжі, яка вживається.

Вуглеводи = набір ваги

Зелений чай не допоможе? Розвінчано головні міфи про схуднення

pixabay

На фігурі позначається в основному кількість споживаної їжі та її калорійність, а не вуглеводи.

Стакан води з двома ложками яблучного оцту перед сном знижує вагу

Наукових доказів цьому немає. Якщо пити просто стакан води на вечерю, вага також знизиться.

Грейпфрут, ананас і селера спалюють жир

Таких продуктів не існує в природі. У деяких фруктах, таких як ананас, міститься фермент бромелайн, який руйнує білки. Тому вони допомагають "пом'якшити" м'ясо і прискорюють його перетравлення.

Зелений чай допомагає схуднути

Зелений чай не допоможе? Розвінчано головні міфи про схуднення

pixabay

Будь-який чай допоможе вам придушити апетит на час. Зелений чай, як і червоне вино, нейтралізують холестерин через вміст поліфенолів.

Вершкове масло – шкідливе, треба відмовитися

Це не правда. Воно містить велику кількість вітаміну А, який необхідний для організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог розповіла про користь капусти для здоров'я, особливо, у весняний період.

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Теги
харчуваннядиетасхуднення
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