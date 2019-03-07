Зелений чай не допоможе? Розвінчано головні міфи про схуднення

У прагненні схуднути ми часто не підозрюємо, що деякі аспекти правильного харчування можуть бути не просто неефективними, а навіть шкідливими для здоров'я.

Видання "Всвіті" розвіяло основні міфи про дієтичну їжу і певну користь деяких продуктів для здоров'я.

Застосовувати цукрозамінники = не набирати вагу

Цукрозамінники можуть не містити калорій, але мозок все одно сприймає їх як солодощі. Отже, апетит все одно зростатиме.

pixabay

"Рідкі" дієти зменшують шлунок

Зменшити шлунок можна тільки хірургічним шляхом, а дієти лише допомагають звикнути до меншої кількості їжі, яка вживається.

Вуглеводи = набір ваги

pixabay

На фігурі позначається в основному кількість споживаної їжі та її калорійність, а не вуглеводи.

Стакан води з двома ложками яблучного оцту перед сном знижує вагу

Наукових доказів цьому немає. Якщо пити просто стакан води на вечерю, вага також знизиться.

Грейпфрут, ананас і селера спалюють жир

Таких продуктів не існує в природі. У деяких фруктах, таких як ананас, міститься фермент бромелайн, який руйнує білки. Тому вони допомагають "пом'якшити" м'ясо і прискорюють його перетравлення.

Зелений чай допомагає схуднути

pixabay

Будь-який чай допоможе вам придушити апетит на час. Зелений чай, як і червоне вино, нейтралізують холестерин через вміст поліфенолів.

Вершкове масло – шкідливе, треба відмовитися

Це не правда. Воно містить велику кількість вітаміну А, який необхідний для організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог розповіла про користь капусти для здоров'я, особливо, у весняний період.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал