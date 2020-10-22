Зелений чай, дихання і яблука: топ-5 способів боротьби з осінньою нудьгою

Осіння втома небезпечна не тільки тим, що ми перестаємо помічати фарби життя. Насамперед її результатом стає хандра, яка незмінно впливає на роботу і продуктивність праці. У боротьбі за гарне самопочуття цієї осені OBOZREVATEL зібрав п'ять способів боротьби з занепадом сил.

Порція свіжого повітря

Чому восени так сильно хилить на сон? Тому що світловий день стає коротшим, сонячних променів наша шкіра і організм отримує дедалі менше, що незмінно відображується на запасі нашої енергії. Тому секрет бадьорості в цьому варіанті простий: незважаючи на зайнятість і справи, знайдіть можливість протягом дня вийти на свіже повітря і зробити невеликий моціон.

Прогулятися в обід, щоб трошки підбадьоритися перед продовженням робочого дня або просто влаштувати собі брейк, вийшовши на вулицю на 10-15 хвилин. Головне – пройдіться не поспішаючи й подихайте повітрям.

З'їжте яблучко й попийте води

Вода – головний двигун нашого організму. Якщо хочеться їсти – склянка води завжди прийде на допомогу, якщо у вас стрес, роздратування або втома, то теж допоможе вода. Ковток прохолодної або ж теплої води, якщо йдеться про ранкову втому, завжди допоможе в лічені хвилини. Для тонусу можна додавати кілька крапель лимонного соку або просто часточку лимона.

Секрет тут простий: коли організму не вистачає рідини – він починає відчувати втому. Тому водний баланс слід тримати в нормі. Крім того, допоможе одне зелене яблуко, яке наситить організм вітаміном С і дасть додатковий заряд енергії.

Зелений чай

Лікарі вже давно говорять про те, що кава – далеко не найголовніший напій для бадьорості. Правду кажучи, в зеленому чаї набагато більше кофеїну й таніна, які відповідають за наповнення організму енергією. Але ось на відміну від кави, зелений чай не сушить слизову й не затримує воду в організмі. Крім того, з зеленим чаєм важко переборщити, а також він не впливає на фігуру, адже ми не додаємо до нього вершки або цукор.

Зелений чай містить у собі важливу й корисну амінокислоту під назвою L-теанин, яка якраз і відповідає за заповнення енергії, заспокоює й додає сил.

Правильно дихати

Недарма мистецтво йоги починається з уміння правильно дихати. Тренування дихання – один із найкращих способів навчитися справлятися зі стресом та панічними атаками. Кілька глибоких вдихів і видихів допомагають відновити сили протягом декількох хвилин, не вдаючись до заспокійливих.

Коли відчуваєте втому, рекомендуємо встати і провести дихальну гімнастику: кілька вдихів – видихів, потім підніміть руки і опускаючи, видихайте. Таку гімнастику робіть кілька разів на день

Жувальна гумка

Жувальна гумка шкідлива для зубів, але водночас дуже корисна у випадках, коли ваш мозок втомився і йому потрібна розрядка. Лікарі стверджують, що жувальний рефлекс сприяє запам'ятовуванню інформації, а крім того, допомагає сконцентруватися і "відігнати" втому. Жуйка є ефективним способом боротьби з денною сонливістю, оскільки прискорює кровообіг. Крім того, монотонні жувальні рухи допомагають впоратися із занепокоєнням.