Зелений чай, дихання і яблука: топ-5 способів боротьби з осінньою нудьгою
Яблука допомагають відчути смак життя
Жуйка шкідлива для зубів, але корисна для мозку
Прогулянки допоможуть наситити клітини киснем
Осіння втома небезпечна не тільки тим, що ми перестаємо помічати фарби життя. Насамперед її результатом стає хандра, яка незмінно впливає на роботу і продуктивність праці. У боротьбі за гарне самопочуття цієї осені OBOZREVATEL зібрав п'ять способів боротьби з занепадом сил.
Порція свіжого повітря
Чому восени так сильно хилить на сон? Тому що світловий день стає коротшим, сонячних променів наша шкіра і організм отримує дедалі менше, що незмінно відображується на запасі нашої енергії. Тому секрет бадьорості в цьому варіанті простий: незважаючи на зайнятість і справи, знайдіть можливість протягом дня вийти на свіже повітря і зробити невеликий моціон.
Прогулятися в обід, щоб трошки підбадьоритися перед продовженням робочого дня або просто влаштувати собі брейк, вийшовши на вулицю на 10-15 хвилин. Головне – пройдіться не поспішаючи й подихайте повітрям.
З'їжте яблучко й попийте води
Вода – головний двигун нашого організму. Якщо хочеться їсти – склянка води завжди прийде на допомогу, якщо у вас стрес, роздратування або втома, то теж допоможе вода. Ковток прохолодної або ж теплої води, якщо йдеться про ранкову втому, завжди допоможе в лічені хвилини. Для тонусу можна додавати кілька крапель лимонного соку або просто часточку лимона.
Секрет тут простий: коли організму не вистачає рідини – він починає відчувати втому. Тому водний баланс слід тримати в нормі. Крім того, допоможе одне зелене яблуко, яке наситить організм вітаміном С і дасть додатковий заряд енергії.
Зелений чай
Лікарі вже давно говорять про те, що кава – далеко не найголовніший напій для бадьорості. Правду кажучи, в зеленому чаї набагато більше кофеїну й таніна, які відповідають за наповнення організму енергією. Але ось на відміну від кави, зелений чай не сушить слизову й не затримує воду в організмі. Крім того, з зеленим чаєм важко переборщити, а також він не впливає на фігуру, адже ми не додаємо до нього вершки або цукор.
Зелений чай містить у собі важливу й корисну амінокислоту під назвою L-теанин, яка якраз і відповідає за заповнення енергії, заспокоює й додає сил.
Правильно дихати
Недарма мистецтво йоги починається з уміння правильно дихати. Тренування дихання – один із найкращих способів навчитися справлятися зі стресом та панічними атаками. Кілька глибоких вдихів і видихів допомагають відновити сили протягом декількох хвилин, не вдаючись до заспокійливих.
Коли відчуваєте втому, рекомендуємо встати і провести дихальну гімнастику: кілька вдихів – видихів, потім підніміть руки і опускаючи, видихайте. Таку гімнастику робіть кілька разів на день
Жувальна гумка
Жувальна гумка шкідлива для зубів, але водночас дуже корисна у випадках, коли ваш мозок втомився і йому потрібна розрядка. Лікарі стверджують, що жувальний рефлекс сприяє запам'ятовуванню інформації, а крім того, допомагає сконцентруватися і "відігнати" втому. Жуйка є ефективним способом боротьби з денною сонливістю, оскільки прискорює кровообіг. Крім того, монотонні жувальні рухи допомагають впоратися із занепокоєнням.