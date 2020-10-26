Мій пост буде не про БАДи, а про звичайні зелені рослини, які нас оточують.

Вся зелень, листя салату, шпинату, люцерна, селера, капуста, морські водорості, паростки пшениці. Всі вони містять хлорофіл, який насичує клітини нашого організму киснем.

Я не розумію людей, які говорять, що лиття салату і водорості спіруліна – це огидно, а ось чай з цукром, який закисляє і підвищує рівень глюкози в організмі – це смачно.

А ви знали, що регулярне вживання продуктів, що містять хлорофіл схоже на ефект від оздоровчого переливання крові – він насичує кров киснем і виводить всі шлаки і токсини. Особливо якщо поєднувати з помірними щоденними фізичними навантаженнями.

Ми живемо в світі, де практично все підвищує кислотність крові, де благополучно розвиваються бактерії, грибки, тому кров необхідно ощелачивать – включати в раціон хлорофіл.

Що ви отримаєте, якщо включіть в свій раціон хлорофіл?

У вас буде менше стресів і ви будете добре спати. Чому? Молекули хлорофілу містять атоми магнію. Магній регулює метаболізм м'язових, серцевих і нервових тканин і зменшує концентрацію гормонів стресу в крові.

Шкіра стане більш пружна і буде відрізнятися своєю чистотою і ясністю.

Коли організм перевантажений шлаками, шкіра обличчя ніяк не може сяяти здоров'ям і красою. І тут на допомогу приходить хлорофіл, який чистить кров і допомагає колагену краще вироблятися в організмі.

Ви будете відчувати прилив сил і енергії. Слабкість і головні болі як рукою зніме.

Хлорофіл ефективно піднімає рівень гемоглобіну в крові і покращує роботу серця.

Що я рекомендую?

Включіть в ваш раціон продукти багаті на хлорофіл і вже через пару тижнів ви на собі помітите видимий результат.

Рецепт сьогоднішнього смузі.

Кучерява капуста

Селера 1-2 стебла

1 авокадо

сіль, перець за смаком

пару листочків м'яти і 2 часточки кореня імбиру

Сік половини лимона

Вода половина склянки

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