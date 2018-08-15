Залежність від їжі: як перестати заїдати біль

Звичка винагороджувати і заохочувати себе їжею через неприємності з часом стаэ проблемою - таким чином ми набираємо зайву вагу.

Це турбує безліч людей, але якщо у чоловіків є інші першопочаткові причини ожиріння, то у слабкої і більш емоційної частини людства психологічний дискомфорт призводить до збільшення ваги набагато частіше, пише L'Officiel.

На звичку "заїдати" впливають і стрес, і генетика - різні люди по-різному розположені до вгамування емоційного голоду. Буває, що внаслідок травми або дитинства в неповноцінній сім'ї людина саме так звикає справлятися з важкими ситуаціями.

Ми хочемо їсти тому, що периферична нервова система чує голод в шлунку і дає нам сигнал вгамувати його. Це природна причина. Але! З іншого боку, система внутрішнього підкріплення дає нам сигнал до пошуку того, що зробить нам приємність.

Важливо навчитися розрізняти фізіологічний і емоційний голод. Втім, навіть в момент розуміння емоційної природи голоду ми все одно можемо не встояти перед його угамуванням за допомогою їжі.

"Ні" радощам життя?

Якщо ви схильні до емоційного заїдання, зверніть увагу, в яких ще сферах життя ви відчуваєте напруження і дискомфорт. Можливо, ви старанно робите кар'єру, працюєте вісімдесят годин на тиждень і вважаєте, що зараз не час для задоволень? В такому випадку не дивно, що навіть незважаючи на чітку установку не їсти на ніч ви, прийшовши додому після дня, повного роботи і стресу, відкриєте холодильник і накинетеся на їжу. У цьому випадку саме у їжі ви відучваєте зв'язок із реальним світом, та емоційне піднесення. Адже інших радощів ви себе позбавили.

Як позбутися від звички "заїдати"?

Все просто і складно водночас - потрібно вирішити глибинні проблеми, з якими психіка намагається впоратися за допомогою залежності.

На жаль, часто люди з харчовою залежністю не розуміють взаємозв'язку між порушеннями в емоційній сфері і прихильністю до їжі і сфокусовані не на на лікуванні від залежності, а на найбільш очевидному - на схудненні.

Йдучи шляхом дієт, позбутися залежності від їжі практично неможливо - або ж, позбувшись від цієї залежності, людина переключиться на іншу. Але найчастіше обмеження в їжі закінчуються зривом - змітанням всього підряд і новим нападом сорому. І знову переїданням, щоб заглушити цей сором.

Тому, спочатку треба розібратися з собою - дізнатися причини розладів і пошукати внутрішню гармонію.

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