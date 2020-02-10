Захищає від раку і хвороб серця: названо дивовижний суперпродукт

Попередити рак і зберегти здоровою серцево-судинну систему може допомогти трав'яниста рослина амарант, відома також як щириця.

Зерна цієї рослини особливо багаті корисними речовинами, які можуть бути ефективні для профілактики раку, діабету і хвороб серця, пише "МедікФорум".

Амарант Getty Images

У насінні амаранту присутні фітохімічні з'єднання, такі як рутин і нікотифлорин, а також пептиди, здатні допомогти знизити гіпертонію та ймовірність захворювання на рак. Масло амаранту може бути корисним для профілактики і лікування серцево-судинних захворювань. Зерна цього суперпродукту – єдині придатні для споживання зерна із задокументованим вмістом вітаміну С.

Стакан крупи амаранту містить близько 28 г білка і 15 мг заліза, тоді як у склянці звичайного рису лише 13,1 г білка і 1,5 мг заліза. Амарант є джерелом важливої ​​амінокислоти - лізину, а також білків альбумінів і глобулінів.

Крупа амаранту Getty Images

Окрім того, в ньому велика кількість кальцію, магнію, фосфору і калію, а також від 6% до 10% жирів, переважно ненасичених – 77% ненасичених жирних кислот, зокрема, лінолева кислота, яка належить до так званих незамінних жирних кислот, необхідних для нормальної життєдіяльності організму.

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