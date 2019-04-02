З товстулі на красуню: як дівчина з Нової Зеландії схудла на 68 кг

Жителька Нової Зеландії на ім'я Аріана Оміпі, яка неодноразово набирала зайву вагу через напади голоду, зменшила свій шлунок і схудла вдвічі.

Як повідомляє Bored Panda, свій шлях до трансформації тіла дівчина почала ще у 2012 році, тоді вона важила 130 кілограмів. Зараз же Аріані вдалося скинути 68 кілограмів і вона стверджує, що це лише початок.

"Я завжди була задоволена тим, як виглядаю. Проте зрозуміла, що хочу мати здорове тіло, тому вирішила змінитися. Мій шлях почався ще у 2012 році і він був дуже довгим, я багато працювала над собою. Можу сказати одне: зміни не приходять відразу, тому — це тільки початок мого шляху", — поділилася Аріана.

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

За словами видання, перше, що зробила Оміпі, вирішивши схуднути — психологічно підготувалася до цього кроку.

"Я вважаю, що якщо у вас негативне мислення або ви хочете схуднути виключно заради естетики, вам буде важко домогтися якогось результату. Щойно у мене з'явилося гарне психічне здоров'я, тоді я і почала шукати експертів зі схуднення, щоб вони зробили мене такою, якою я хочу бути", — додала Аріана.

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Крім того, дівчина звернулася по допомогу до лікарів, їй провели рукавну гастропластику — операцію зі зменшення об'єму шлунку хірургічним шляхом. Завдяки тому, що шлунок зменшився на 90%, вона швидко досягла хорошої форми. Для підтримки ваги Аріана двічі на тиждень займається з персональним тренером, комбінуючи силові тренування з кардіо.

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Також наголошується, що в Аріани досі не було жодних косметичних операцій з видалення розтяжок на тілі, або позбавлення надлишку шкіри. Але це дівчину не бентежить, і вона навіть з'являється так на пляжі в купальнику.

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

Фото: facebook/eatswithari

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