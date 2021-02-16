Скажіть "сиииииир"!

У Вас в руках прекрасні спогади, момент зафіксовано, фотокартка вклеєна в альбом, так а з сиром що?

Проявимо знімки? Поїхали!

Люди діляться на 2 табори. Ті хто так сильно його люблять, що червоного світла просто не існує, а є люди - мигаючий жовтий, тобто є сир - з’їм, немає-навіть не згадаю.

Ви до кого відноситесь? Зізнавайтесь.

Насправді, головне правило щасливого симбіозу – це дозування та міра.

Не відмовляйте в задоволенні, але робіть це помірно та собі на користь.

Сир – це чудове джерело кальцію, жиру та білка. Містить велику кількість вітамінів А, В12, цинку, фосфору та рибофлавіну. Сир, виготовлений з худоби, яка на всі 100% вигодовується натуральною травою та рослинними культурами, має найбільший вміст поживних речовин, омега-3 ЖК та вітаміну К2.

Які ж сири обрати, щоб життя було наповненим стрункими днями?

Моцарела

Порівняно з іншими представниками, містить менше натрію та енергетичної цінності. Крім того, у складі має бактерії з пробіотичними властивостями: Lactobacillus casei та Lactobacillus fermentum, які можуть поліпшити як роботу кишківника, посилити імунну відповідь, допомагаючи боротися із запальними процесами.

Фета

Овече молоко надає сиру більш гострий смак, козяче-м’якший. Забезпечує організм кон’югованою (зв’язаною) лінолевою кислотою (CLA), яку пов’язують із зменшенням жиру в організмі та покращенням складу тіла.

Козячий сир

Гіпоалергенна альтернатива виробів з коров’ячого молока. Порівняно з ним, містить більше середньоланцюгових жирних кислот, що швидко розщеплюються і краще засвоюються організмом, рідше запасаючись у формі жиру. Крім того, капринова кислота у складі має антибактеріальні та протизапальні властивості.

Джерело кальцію, фосфору, міді, селену, магнію, та ніацину (вітамін В3).

Пармезан

Мінімально лактозовмісний, тому для "сирних" любителів з непереносимістю молочного цурку стане рятівником. Однак! Слідкуйте за самопочуттям. При несприятливих симптомах молочні продукти краще уникати.

Багатий вітамінами та мінералами, такими як кальцій, вітамін А, В6, В12, фосфором, цинком та міддю.