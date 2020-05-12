Які вправи заборонено робити після 50 років: топ-5

Люди, які не займаються спортом, щорічно втрачають м'язову масу і знижують якість кісткової. З віком накопичується жирова тканина, а фізичне навантаження тримає її на нормальному рівні. Однак не будь-які вправи в зрілому віці принесуть користь.

Про вправи, які можуть бути небезпечні для людей старше 50 років пише Cosmopolitan.

Бікрам, або гаряча йога

При високій температурі і вологості людина в будь-якому віці може відчути себе погано. Але після 50 симптоми можуть посилюватися через вікових проблем серцево-судинної системи.

Інтенсивні інтервальні тренування

Інтервальні високоінтенсивні тренування - кращий спосіб знизити рівень глюкози в крові і скинути зайві кілограми і вісцеральний жир. Але після 50 років занадто складні фізичні навантаження працюють проти вас.

Віджимання

Віджимання в класичному варіанті ефективно тренують руки, спину і корпус. Однак якщо у вас були травми в верхньому відділі тіла, відмовтеся від цієї вправи. Хорошою альтернативою віджиманням від підлоги стануть віджимання від стінки. Вони набагато безпечніше для кісток і суглобів.

Присідання

Присідання навіть без додаткової ваги можуть пошкодити колінні суглоби, а після 50 років коліна стають більш крихкими.

Планка

Виконання планки після 50 років може привести до проблем в поперековому відділі хребта. Лікарі рекомендують зробити вибір на користь вправ для преса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, одним з кращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

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