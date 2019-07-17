Які супи не варто їсти при схудненні: поради дієтолога

Дієтолог Наталія Кошкіна розповіла, які супи краще не їсти при схудненні.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Скажу відразу: суп не є обов'язковою частиною раціону. Але питання актуальне, тому що в нашій культурі прийнято його їсти на обід, потім друге, потім компот. Якщо супи вам подобаються — вживайте їх, але, я раджу обмежити деякі види: супи- пюре і холодні супи", — сказала Кошкіна.

Фото: Krasota.guru

За словами дієтолога, холодні супи дають "ефект МакДональдзу". Тому після них знову скоро захочеться їсти.

"Коли ви їсте гамбургер, запиваючи холодною газованою водою, шлунок починає скорочуватися. Гамбургер швидко провалюється, тоді ви з задоволенням замовляєте ще один. Загалом, з'їдаєте більше. Так відбувається і з холодними супами", — зазначила Кошкіна.

Фото: 4allwomen.ru

Крім того, вона додала, що від супів-пюре буде приблизно такий же ефект, як і від холодних.

"Перемелюючи їх, частина роботи шлунково-кишкового тракту виконує блендер. А у вас знижується термічний ефект їжі, або витрата енергії на перетравлення їжі. Крім того, за рахунок подрібненої структури ви швидше відчуєте почуття голоду. І те, і інше — не те, що вам потрібно при зниженні ваги", — підсумувала дієтолог.

Фото: gastronom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Кошкіна розповіла про головні помилки, які не дають схуднути.

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