Чоловікам і жінкам потрібна різна харчування, тому що гормональний фон чоловіків і жінок відрізняється і вимагає різну кількість поживних речовин.

Сьогодні ми розглянемо, яке харчування повинно бути у прекрасної половини людства – у жінок!

ОМЕГА 3.

Раціон повинен бути багатий на поліненасичені жирні кислоти Омега 3. Вони необхідні для красивого волосся, нігтів, шкіри і жіночого щастя.

Джерела: риб'ячий жир, насіння льону, кунжут, морська жирна риба, волоські горіхи, квасоля.

ФОЛІЄВА КИСЛОТА.

Фолієва кислота сприяє утворенню нових клітин і допомагає шкірі бути гладенькою і здоровою, волоссю – густим і блискучим, а нігтям – міцними. Вона допомагає підтримувати здоров'я нервової системи і здатність боротися зі стресами.

Джерела: печінка, сочевиця, спаржа, петрушка, шпинат, листя салату, гречка, вівсянка, боби, капуста, горіхи.

ЗАЛІЗО.

Залізо – це мінерал для виробництва гемоглобіну, який допомагає наситити клітини нашого організму киснем. Якщо у жінки прихована нестача заліза, вона починає відчувати постійну втому, депресію, перепади настрою, випадіння волосся.

Джерела: горіхи і родзинки, червоне м'ясо, морепродукти і свійська птиця, білі боби, сочевиця, шпинат, квасоля і горох.

АНТИОКСИДАНТИ.

Антиоксиданти борються з вільними радикалами і тим самим уповільнюють окислювальні процеси і старіння організму.

Джерела: фрукти і овочі, яйця, морепродукти, помідори, журавлина, абрикоси, кабачки, морква, рослинні масла, горіхи, сухий шипшина, червона паприка, обліпиха, чорна смородина.