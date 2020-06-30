Які продукти потрібно їсти, щоб схуднути: дієтолог назвала перелік

Лікар-дієтолог Олена Соломатіна назвала продукти, які повинні бути в раціоні тих, хто хоче схуднути.

За словами фахівця, худнути допомагають овочі, бобові культури та м'ясо. Слова лікаря цитує портал EvoRus.

Так, дієтолог зазначила, що овочі повинні бути основою раціону людини, котора худне. Клітковина, яку вони містять, виводить зайву рідину і жир. Слід вживати овочі з високим вмістом води, наприклад, огірки. Також варто їсти селеру.

Що потрібно їсти, щоб схуднути Pixabay

Крім цього, для схуднення важливо вживати в свій раціон горох і квасолю. Вони містять компоненти, які знижують рівень цукру в крові. Також слід включати в раціон приправи, особливо імбир, червоний і чорний перець – вони активізують обмін речовин і травлення.

Соломатіна вказала, що у процесі схуднення можна вживати картоплю, але лише холодну і відварену.

Обов'язково потрібно їсти м'ясо: нежирну яловичину, м'ясо кролика, курячі грудки. Важливо вживати по 1-2 яйця в першій половині дня.

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