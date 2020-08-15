Які продукти можна їсти на вечерю: дієтолог назвав список
Дієтолог Альфред Богданов порадив, що на вечерю найкраще їсти овочі, рибу та інші продукти, які містять білок.
Як розповів експерт телеканалу "Зірка", якщо дотримуватися цього правила в раціоні, то можна уникнути проблем із зайвою вагою.
"Найбільш раціональним у фундаментальній класичної дієтології вважається варіант вечері, в якому присутні білкові та овочеві страви. Наприклад, риба, м'ясо або курка з овочами. Допустимими вважаються молочні, сирні продукти, тобто основні джерела білка", – пояснив Богданов.
За його словами, перед сном не варто вживати продукти з високим вмістом вуглеводів: картоплю, макарони, хліб та крупи.
"Коли ми їмо картоплю чи макаронну пасту на вечерю, то в подальшому ці всі калорії йдуть в жирову масу. Сюди ж відносяться і фрукти – дієтологи не рекомендують їсти їх в другій половині дня, незважаючи на корисність. Це пов'язано з високим вмістом вуглеводів у них, що може привести до ожиріння", – додав фахівець.
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