Які корисні продукти заважають худнути: названо 10 прикладів

Дієтологиня Альона Коготкова назвала продукти, які вважаються корисними, але заважають при цьому скинути зайву вагу. Зокрема, це авокадо і класичний сир.

Такими подробицями експертка поділилася на особистій сторінці в Instagram. За словами Коготкової, перераховані продукти не можна вважати низькокалорійними й вони не підходять тим людям, які ставлять собі за мету – схуднення.

Також в список продуктів, які заважають схуднути дієтологиня внесла волоські горіхи, сухофрукти, рослинну олію, молоко, горіхову пасту, хлібці, сир і гранолу. Крім того, Коготкова опублікувала таблицю з розрахунком калорій цих продуктів.

Горіхи: до 700 ккал в 100 г (1 волоський горіх – 30-35 ккал)

Авокадо: до 220-250 ккал в 100 г (в одному – 500 ккал)

Сухофрукти: до 250 ккал в 100 г (1 фінік – 30 ккал)

Класичний сир: до 350 ккал в 100 г

Рослинна олія (оливкова, лляна і т.д.) – 130 ккал в 1 ст.л.

Молоко 3,2%: 150 ккал в склянці (250 мл)

Горіхова паста: до 700 ккал в 100 г (1 ч.л. – 70 ккал)

Хлібці: до 350 ккал в 100 г (1 хлібець – 30 ккал)

Сир 9%: 160 ккал в 100 г

Гранола: до 450 ккал в 100 г (1 ст.л. – до 50 ккал)

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