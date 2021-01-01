Як зробити живіт плоским після новорічних свят: названо 6 правил харчування

Новорічні свята не проходять безслідно, залишаючи за собою не лише приємні спогади, а й зайві сантиметри на талії. На щастя, ця ситуація поправна.

Так, щоб прибрати живіт і зробити його плоскішим, потрібно почати правильно харчуватися. Про шість звичок здорового харчування, які допоможуть зменшити талію – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Складання плану харчування на тиждень допоможе вам не збитися зі шляху. Вам слід заповнити свій холодильник з акцентом на здоровий вибір, такий як фрукти та овочі – після цього буде легше відмовитися від шкідливої їжі.

Якщо ви хочете схуднути – стежте за розміром порцій. Наприклад, порція м'яса або риби повинна бути з колоду карт, тоді як порції інших страв – розміром з вашу долоню.

Ще одна хороша звичка, яка допоможе прибрати живіт звучить наступним чином: чим довше і ретельніше ви будете пережовувати їжу, тим краще. Мозок просигналізує про ситість перш ніж ви заповните шлунок під зав'язку.

Для нормального обміну речовин і підтримки тонусу шкіри, в тому числі й на животі, необхідно пити в день до шести-семи склянок чистої негазованої води. Найбільш корисно пити воду за пів години до їди – внаслідок цього ви з'їсте менше.

Під час прийому їжі повністю зосередьтеся на їжі. Відволікаючі фактори, такі як гаджети й телевізор, можуть змусити вас втратити відчуття голоду. Тому краще їх відкласти на деякий час.

Це дуже важливо для здоров'я травної системи. Отже, споживайте достатньо клітковини, коли намагаєтеся скинути кілограми, щоб зменшити почуття голоду.

Список продуктів, багатих на клітковину: ягоди, яйця, горіхи, риба, кіноа, авокадо, яблука, шпинат, білий рис, пшениця, броколі, спаржа, морква, бобові та квасоля.

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