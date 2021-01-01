Як зробити живіт плоским після новорічних свят: названо 6 правил харчування

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Дієта і фітнес
2,3 т.
Як домогтися плоского живота

Новорічні свята не проходять безслідно, залишаючи за собою не лише приємні спогади, а й зайві сантиметри на талії. На щастя, ця ситуація поправна.

Так, щоб прибрати живіт і зробити його плоскішим, потрібно почати правильно харчуватися. Про шість звичок здорового харчування, які допоможуть зменшити талію – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Складіть план харчування

  • Складання плану харчування на тиждень допоможе вам не збитися зі шляху. Вам слід заповнити свій холодильник з акцентом на здоровий вибір, такий як фрукти та овочі – після цього буде легше відмовитися від шкідливої їжі.

Як зробити живіт плоским після новорічних свят: названо 6 правил харчування
Контролюйте розмір порції

  • Якщо ви хочете схуднути – стежте за розміром порцій. Наприклад, порція м'яса або риби повинна бути з колоду карт, тоді як порції інших страв – розміром з вашу долоню.

Як зробити живіт плоским після новорічних свят: названо 6 правил харчування
Дотримуйтесь правил жування

  • Ще одна хороша звичка, яка допоможе прибрати живіт звучить наступним чином: чим довше і ретельніше ви будете пережовувати їжу, тим краще. Мозок просигналізує про ситість перш ніж ви заповните шлунок під зав'язку.

Як зробити живіт плоским після новорічних свят: названо 6 правил харчування
Пийте більше води

  • Для нормального обміну речовин і підтримки тонусу шкіри, в тому числі й на животі, необхідно пити в день до шести-семи склянок чистої негазованої води. Найбільш корисно пити воду за пів години до їди – внаслідок цього ви з'їсте менше.

Як зробити живіт плоским після новорічних свят: названо 6 правил харчування
Практикуйте усвідомлене харчування

  • Під час прийому їжі повністю зосередьтеся на їжі. Відволікаючі фактори, такі як гаджети й телевізор, можуть змусити вас втратити відчуття голоду. Тому краще їх відкласти на деякий час.

Як зробити живіт плоским після новорічних свят: названо 6 правил харчування
Насолоджуйтесь продуктами, багатими клітковиною

  • Це дуже важливо для здоров'я травної системи. Отже, споживайте достатньо клітковини, коли намагаєтеся скинути кілограми, щоб зменшити почуття голоду.

Список продуктів, багатих на клітковину: ягоди, яйця, горіхи, риба, кіноа, авокадо, яблука, шпинат, білий рис, пшениця, броколі, спаржа, морква, бобові та квасоля.

Як зробити живіт плоским після новорічних свят: названо 6 правил харчування

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