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7 лютого • оновлено в 09:10
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/ Дієта і фітнес

Як зробити фігуру стрункою: Луценко назвала три суперпродукти

6.9т
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Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко назвала три своїх суперпродукти, які допомагають привести фігуру в форму.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю КП.

Аніта Луценко

Аніта Луценко

Instagram @anitasporty

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Так, за словами Аніти, її суперпродукти – це яйця, гречка і насіння льону:

  • Мій суперпродукт №1 – яйця. Вони не дорогі, їх можна їсти завжди, а якщо ви ще зробите з трохи ріденьким жовтком, то і вашому жовчному буде добре, і це класне джерело білка.

  • Суперпродукт №2 – гречка, яку можна їсти коли завгодно і де завгодно. Ідеальна каша для вечора, і не слухайте тих, хто каже "о боже, вуглеводи ввечері, ні в якому разі".

  • І суперпродукт №3 – насіння льону. Властивості у них такі ж, як і у розрекламованих Чіа. Але найголовніше – щоб зернятко розкрилося. Інакше ніяких корисних властивостей ви не отримаєте. Тому важливо замочити насіння льону або на ніч, або на кілька годин, щоб вони розкрилися. Або перемолоти.

Аніта Луценко

Аніта Луценко

Instagram @anitasporty

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, названо шість продуктів, які не можна їсти на сніданок.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
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qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
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