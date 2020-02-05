Як зробити фігуру стрункою: Луценко назвала три суперпродукти

Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко назвала три своїх суперпродукти, які допомагають привести фігуру в форму.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю КП.

Аніта Луценко Instagram @anitasporty

Так, за словами Аніти, її суперпродукти – це яйця, гречка і насіння льону:

Мій суперпродукт №1 – яйця. Вони не дорогі, їх можна їсти завжди, а якщо ви ще зробите з трохи ріденьким жовтком, то і вашому жовчному буде добре, і це класне джерело білка.

Суперпродукт №2 – гречка, яку можна їсти коли завгодно і де завгодно. Ідеальна каша для вечора, і не слухайте тих, хто каже "о боже, вуглеводи ввечері, ні в якому разі".

І суперпродукт №3 – насіння льону. Властивості у них такі ж, як і у розрекламованих Чіа. Але найголовніше – щоб зернятко розкрилося. Інакше ніяких корисних властивостей ви не отримаєте. Тому важливо замочити насіння льону або на ніч, або на кілька годин, щоб вони розкрилися. Або перемолоти.

Аніта Луценко Instagram @anitasporty

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, названо шість продуктів, які не можна їсти на сніданок.

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