Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

На каналі СТБ відбувся фінал дев'ятого сезону шоу "Зважені та щасливі". Учасники програми продемонстрували результати схуднення.

Ведучою фінального випуску реаліті була Аніта Луценко, тренери - Марина Боржемська та Іраклі Макацарія. Фото опублікували на офіційній сторінці телеканалу в Instagram.

Переможцями реаліті-шоу стала команда рожевих: Паша і Наташа завоювали перемогу, скинувши на двох 141 кілограм.

instagram.com/stbua

Павло Назаренко скинув 85 кілограмів, а Наташа 56 кг. Крім перемоги в шоу і призу - 300 тисяч гривень Павло зробив пропозицію руки і серця Наташі прямо на сцені.

instagram.com/stbua

Решта учасників також продемонстрували приголомшливі результати.

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

instagram.com/stbua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.

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