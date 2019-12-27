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27 грудня • оновлено в 11:21
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Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

1.1т
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На каналі СТБ відбувся фінал дев'ятого сезону шоу "Зважені та щасливі". Учасники програми продемонстрували результати схуднення.

Ведучою фінального випуску реаліті була Аніта Луценко, тренери - Марина Боржемська та Іраклі Макацарія. Фото опублікували на офіційній сторінці телеканалу в Instagram.

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після
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Переможцями реаліті-шоу стала команда рожевих: Паша і Наташа завоювали перемогу, скинувши на двох 141 кілограм.

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Павло Назаренко скинув 85 кілограмів, а Наташа 56 кг. Крім перемоги в шоу і призу - 300 тисяч гривень Павло зробив пропозицію руки і серця Наташі прямо на сцені.

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Решта учасників також продемонстрували приголомшливі результати.

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

instagram.com/stbua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як перестати їсти солодке.

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Автор
Марія Дідик
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