Як займалися фітнесом у 1900-х: фото дерев'яних бігових доріжок і тренажерів, що "розбивають жир"

Фітнес, шейпінг та інші програми щодо поліпшення фігури стали популярними тільки в останні десятиліття, проте прагнення бути привабливими в очах чоловіків було властиво жінкам споконвіку.

Явний доказ цьому – фотографії майже столітньої давності, що демонструють перші тренажери і те, як дивно, але спритно з ними справлялися представниці прекрасної статі. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як вони намагалися привести себе у форму на початку XIX століття.

Зазначимо, що в міру вдосконалення тренажерів і вправ розвивалася і спортивна мода. Зокрема, ще в 1850 році жінки не носили штанів, тому спортом вони займалися в повсякденному одязі – у сукнях зі спідницею-обручем або ліфом.

У 1905 році на тренування все ще одягалися, як і зазвичай, як на фотографії уроку фізкультури на відкритому повітрі десь на задньому дворі жіночої школи в Англії.

У 1928 році спортивна мода стала трохи більш приємною: дама на фото в легкому платті тренується на вібромасажері, але взуття у спортсменки явно невідповідне.

У 1937 році жінки, зокрема, в США мали дотримуватися суворого дрес-коду під час занять не просто фітнесом, а й, наприклад, гімнастикою. З цього моменту вони перестали носити повсякденне вбрання – одягали на тренування злиті купальники, але іноді бувало, що й сукні, що більше нагадували атласну білизну.

У 1956 році шведки приміряли комбінезон, шорти на якому були схожими на великий підгузок.

Далі пропонуємо добірку фото цікавих тренажерів для фітнесу і "костюмів" для тренувань у жінок із ХІХ століття:

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