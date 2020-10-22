Як займалися фітнесом у 1900-х: фото дерев'яних бігових доріжок і тренажерів, що "розбивають жир"

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Дієта і фітнес
379
Фітнес 1900-х років

Фітнес, шейпінг та інші програми щодо поліпшення фігури стали популярними тільки в останні десятиліття, проте прагнення бути привабливими в очах чоловіків було властиво жінкам споконвіку.

Явний доказ цьому – фотографії майже столітньої давності, що демонструють перші тренажери і те, як дивно, але спритно з ними справлялися представниці прекрасної статі. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як вони намагалися привести себе у форму на початку XIX століття.

Жінка на першому в новітній історії тренажері Густава Зандера, кінець XIX століття

Зазначимо, що в міру вдосконалення тренажерів і вправ розвивалася і спортивна мода. Зокрема, ще в 1850 році жінки не носили штанів, тому спортом вони займалися в повсякденному одязі – у сукнях зі спідницею-обручем або ліфом.

Інструкція до тренажера Густава Зандера

У 1905 році на тренування все ще одягалися, як і зазвичай, як на фотографії уроку фізкультури на відкритому повітрі десь на задньому дворі жіночої школи в Англії.

Заняття фізкультурою на задньому дворі жіночої школи, 1905 рік

У 1928 році спортивна мода стала трохи більш приємною: дама на фото в легкому платті тренується на вібромасажері, але взуття у спортсменки явно невідповідне.

Вібромасажер у Берлінському університеті Цандера, 1928 рік

У 1937 році жінки, зокрема, в США мали дотримуватися суворого дрес-коду під час занять не просто фітнесом, а й, наприклад, гімнастикою. З цього моменту вони перестали носити повсякденне вбрання – одягали на тренування злиті купальники, але іноді бувало, що й сукні, що більше нагадували атласну білизну.

Американки під час тренування, 1937 рік
Американки під час тренування

У 1956 році шведки приміряли комбінезон, шорти на якому були схожими на великий підгузок.

Спортивні комбінезони у шведок

Далі пропонуємо добірку фото цікавих тренажерів для фітнесу і "костюмів" для тренувань у жінок із ХІХ століття:

Жінки з гантелями, 1909 рік
Дерев'яні бігові доріжки, 1920-ті роки
Бігова доріжка, 1934 рік
Новаторський тренажер, 1930 рік
Дівчата тренуються в одному з британських коледжів, 1933 рік
Вправи, які домогосподаркам рекомендували робити під час заправляння ліжка, 1935 рік
Жінки на велотренажерах у тренажерному залі на борту лайнера Homeric, 1922 рік
Дівчата займаються в тренажерному залі під наглядом інструктора, фото зроблено на борту лайнера Герцогиня Бедфорська, 1931 рік
Тренажер, що імітує греблю, приблизно 1920 рік
Велотренажер, 1930 рік
Тренажерний зал, 1920-ті роки
"По 20 хвилин щоранку": американська актриса Елен Чедвік демонструє те, як вона підтримує себе у формі, 1930-ті роки
Пасажири знаменитого "Титаніка" на велотренажерах, 1912 рік
"Гребний" тренажер, 1928 рік
Спеціальне пристосування, що "розбиває жир", у нью-йоркському тренажерному залі, 1930 рік
У 1928-му році знаменитий американський атракціон "бик, який брикається" використовувався як тренажер в одному із залів Каліфорнії
83-річна місіс Акланд тренується разом зі своїм інструктором, 1961 рік
Дівчина демонструє роботу тренажера для футболістів із команди "Арсенал", Лондон, 1932 рік

Раніше OBOZREVATEL розповідав про три найпопулярніші дієти в СРСР і те, як худнули радянські жінки.

Дієти та фітнесФітнесспорт