Як виглядати ідеально? Сексі-дружина українського футболіста розкрила секрет

Дружина футболіста збірної України Артема Кравця Анна Кравець поділилася секретом своєї ідеальної фігури. Так, за її словами головне - це правильне харчування.

Крім того, вона зазначила, що необхідно займатися спортом і добре спати. Про це Кравець написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/annakravets_

"Харчування. Мені здається, на цю тему можна говорити нескінченно, але краще за все з проблемами харчування справляються: "сила волі", "взяти і зробити", "зашити рот від шкідливої і непотрібної їжі". Не треба бути супер фахівцем в ПХ (правильне харчування), щоб розділяти шкідливу і корисну їжу. Напишу свій список корисних продуктів: вівсянка, гречка, кіноа, гарбуз, томати, брокколі, яйця, горіхи, зелень, авокадо, болгарський перець, спаржа, огірки, банани, лимон, ківі, апельсини, оливкова олія, сібас, лосось, тунець, креветки, оливкова (гарбузова, кокосова) олія", - написала Кравець.

instagram.com/annakravets_

"Я впевнена, що краще за все - це хороший сніданок, корисний обід і легка вечерю. Краще пообідати і увечері не божеволіти від голоду. Зараз я їм вранці солодке щось з чаєм, обід у мене або суп або салат, іноді гречка (кіноа) з овочами, ввечері можу з'їсти шматок рибки на пару і брокколі, гречку можу їсти вічно, так само як і овочеві салати: томат, авокадо, огірок, листя салату, болгарський перець, тунець, лимонний сік і бальзамік", - зазначила дружина футболіста.

instagram.com/annakravets_

instagram.com/annakravets_

Вона зазначила, що важливо протриматися кілька днів і не зірватися на шкідливу їжу. Після цього організм звикне і далі буде набагато легше.

"Цукор - це те, від чого варто позбуватися, це зло, є замінники. Солі - поменше, а ось перець я люблю і побільше. Вода - кожен день, не може бути такого дня в моєму житті, щоб я не пила воду (літр, півтора). Каву не п'ю, тільки фруктовий чай з лимоном. Також я помічала раніше, що чим довше я сплю тим сильніше худну. Так, що якщо є така можливість, спіть довше", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі популярні дієти, які вбивають організм.

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