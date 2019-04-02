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Як виглядати ідеально? Сексі-дружина українського футболіста розкрила секрет

1.3тЧитати матеріал російською

Дружина футболіста збірної України Артема Кравця Анна Кравець поділилася секретом своєї ідеальної фігури. Так, за її словами головне - це правильне харчування.

Крім того, вона зазначила, що необхідно займатися спортом і добре спати. Про це Кравець написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як виглядати ідеально? Сексі-дружина українського футболіста розкрила секрет

instagram.com/annakravets_

"Харчування. Мені здається, на цю тему можна говорити нескінченно, але краще за все з проблемами харчування справляються: "сила волі", "взяти і зробити", "зашити рот від шкідливої і непотрібної їжі". Не треба бути супер фахівцем в ПХ (правильне харчування), щоб розділяти шкідливу і корисну їжу. Напишу свій список корисних продуктів: вівсянка, гречка, кіноа, гарбуз, томати, брокколі, яйця, горіхи, зелень, авокадо, болгарський перець, спаржа, огірки, банани, лимон, ківі, апельсини, оливкова олія, сібас, лосось, тунець, креветки, оливкова (гарбузова, кокосова) олія", - написала Кравець.

Як виглядати ідеально? Сексі-дружина українського футболіста розкрила секрет

instagram.com/annakravets_

"Я впевнена, що краще за все - це хороший сніданок, корисний обід і легка вечерю. Краще пообідати і увечері не божеволіти від голоду. Зараз я їм вранці солодке щось з чаєм, обід у мене або суп або салат, іноді гречка (кіноа) з овочами, ввечері можу з'їсти шматок рибки на пару і брокколі, гречку можу їсти вічно, так само як і овочеві салати: томат, авокадо, огірок, листя салату, болгарський перець, тунець, лимонний сік і бальзамік", - зазначила дружина футболіста.

Як виглядати ідеально? Сексі-дружина українського футболіста розкрила секрет

instagram.com/annakravets_

Як виглядати ідеально? Сексі-дружина українського футболіста розкрила секрет

instagram.com/annakravets_

Вона зазначила, що важливо протриматися кілька днів і не зірватися на шкідливу їжу. Після цього організм звикне і далі буде набагато легше.

"Цукор - це те, від чого варто позбуватися, це зло, є замінники. Солі - поменше, а ось перець я люблю і побільше. Вода - кожен день, не може бути такого дня в моєму житті, щоб я не пила воду (літр, півтора). Каву не п'ю, тільки фруктовий чай з лимоном. Також я помічала раніше, що чим довше я сплю тим сильніше худну. Так, що якщо є така можливість, спіть довше", - написала вона.

Харчування .. мені здається, на цю тему можна говорити нескінченно, але краще за все з проблемами харчування справляються: "сила волі", "взяти і зробити", "зашити рот від шкідливої і непотрібної їжі". Не треба бути супер фахівцем в ПП, щоб розділяти шкідливу і корисну їжу. Напишу свій список корисних продуктів: вівсянка, гречка, киноа, гарбуз, томати, брокколі, яйця, горіхи, зелень, авокадо, болг.перец, спаржа, огірки, банани, лимон, ківі, апельсини, оливкова олія, сібас, лосось, тунець , креветки, оливкова (гарбузове, кокосову) масло ... Тут далеко не весь список корисних продуктів. На рахунок м'яса - я дуже часто думала над тим, чи варто бути веганів ... поки я до цього не готова, бо дуже вже люблю Німеччину і сосіскі😭, і від смачного стейка теж повністю відмовитися мені складно! Тому я роблю для себе періоди, коли не їм м'ясо і молочку, і при цьому чудово себе почуваю, просто офігенно. Молочку я і не їм особливо. Я впевнена, що краще за все - це хороший сніданок, корисний обід і легку вечерю. Якщо ви не будете їсти цілий день, а ввечері накинетеся на холодильник - ❌🙅🏻♀ Тому краще пообідати і вечір хай не божеволіти від голоду) Зараз я їм вранці солодке щось з чаєм, обід у мене або суп або салат, іноді гречка (киноа) з овочами, ввечері можу з'їсти шматок рибки на пару або 🐙. І брокколі, гречку можу їсти вічно, так само як і овочеві салати: томат, авокадо, огірок, листя салату, болг.перец, тунець, лимонний сік і бальзамик. ВАЖЛИВО: І ще я по собі зрозуміла, що потрібно протриматися 2-3 дня, і не зірватися на вечірній жор .. організм звикає, і з 3-4 дня в сто разів легше. Тому раджу !!! протриматися 2-3 дня і далі вже простіше .... Цукор - це те, від чого варто позбуватися, це зло, є замінники ... Солі - поменше, а ось перець я люблю і побільше)) ... Вода - кожен день, не може бути такого дня в моєму житті, щоб я не пила воду (літр, півтора) ... Кава не п'ю, тільки фруктовий чай з лимоном ... у мене 2-3 прийоми їжі, плюс рідина, плюс перекушування. . останній прийом 19.00, наприклад. І ранковий о 10.00. Різниця між ними 15 годин! Я себе відчуваю чудово, чи не переїдаю, вранці прокидаюся легко і задоволена своїм виглядом в дзеркалі ➡️

Публікація від Anna Kravets ♠ ️ (@annakravets_)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі популярні дієти, які вбивають організм.

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