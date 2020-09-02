Як відновити фігуру після пологів: Аніта Луценко дала поради

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко порадила, що потрібно робити до та після вагітності, аби відновити фігуру після пологів.

На своїй сторінці в Instagram експертка написала, що жінка ще до зачаття дитини повинна не перевищувати рекомендований набір ваги. Також важливо постійно зволожувати свою шкіру олійками чи кремами, щоб не з'являлися розтяжки.

Уже після пологів Луценко радить перейти на правильне харчування. Це вплине не тільки на здоров'я матері, а й малюка. А від тренувань буде навіть більше прибувати молока.

"У перші тижні після пологів найбільший акцент зробіть на поставу, особливо після кесаревого розтину! Це найкраще, що можна для себе зробити. Розтяжки і "в'яла" шкіра – тут пряма дорога до косметологів", – наголосила Луценко.

Луценко порадила тренуватися для відновлення фігури newsdaily.org.ua

За словами тренерки, якщо в жінки є складка над швом після кесаревого розтину, це означає, що в тілі є надлишок жиру. Тоді варто вирішувати цю проблему за допомогою правильного харчування і тренувань. Також Луценко розповіла, що не мала негативних наслідків після пологів, адже до вагітності була у відмінній формі.

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