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25 жовтня • оновлено в 10:52
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Як удосконалити фігуру: популярна актриса розкрила секрет схуднення

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22-річна російська актриса Ангеліна Поплавська розповіла, як в стислі терміни вдосконалити фігуру і скинути вагу.

Поплавська зазначила, що раз в два місяці ходить до косметолога і зазвичай обирає домашній догляд за собою, пише "Cosmopolitan".

Ангеліна Поплавська

Ангеліна Поплавська

instagram.com/angelina_poplavskaya

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Актриса намагається вживати поменше борошняних продуктів, в яких міститься глютен. Дівчина не снідає, обмежуючись чашкою кави вранці.

Протягом дня актриса дозволяє собі перекуси - шоколад, фрукти і кава.

"В інституті педагог з хореографії Алла Сігалова нам часто повторювала:"Всім худнути! Не їсти!". З тих пір голодування для мене найкращий експрес-спосіб схуднення. І часто це виходить само собою. Буває, я просто не встигаю поїсти. І тільки ввечері згадую, що за весь день не з'їла ні крихти", - говорить артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, в який час варто відмовлятися від прийому їжі, щоб ефективно схуднути.

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