"Як це можливо в 61?" Мадонна довела фанатів до нестями шпагатом у панчохах

Американська поп-діва Мадонна, якій 16 серпня виповнився 61 рік, довела фанатів до нестями новим роликом.

Зірка в панчохах у сіточку всього за день до свого дня народження продемонструвала, як робить поперечний шпагат, лежачи на спині (щоб подивитися розминку Мадонни, проскролльте до кінця сторінки).

Мадонна за тиждень до 61 року instagram / madonna

Як відомо, артистка ретельно стежить за своїм тілом, багато танцює і займається фітнесом, що дозволяє їй виглядати явно не на свій вік. Багато хто й донині вважає її еталоном для наслідування, що не дивно.

Мадонна робить шпагат на спині Кадр з відео

"Мадам готується до дня ікс", – підписала діва під роликом, на якому крім вражаючих вправ примудрялася ще й листуватися по телефону.

Пікантно виконаний шпагат Мадонни не залишив байдужими шанувальників, які були в шоці від її пластики. У коментарях побажали всім так виглядати у віці 60+.

Мадонна показала розкішну розтяжку instagram / madonna

"Як можна бути такою гнучкою в 61 рік? Приголомшливе тіло", "Ви так гарно справляєтеся у багатозадачних вправах і текстових повідомленнях", "Вік – тільки число", "Виглядає відмінно для вашого віку", "Всім би бути такими в ці роки", "Сексі-бабуля", – прокоментували вражені фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мадонна перервала чотирирічне мовчання і презентувала дуже пікантний кліп до пісні Medellín з нового альбому Madame X. Композицію діва виконала з гарячим колумбійцем Малумою, показавши сцени відвертого характеру з чоловіком.

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