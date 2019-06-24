Як тримати себе у формі: дієтолог перерахувала заборонені продукти

Для нормального обміну речовин і красивої фігури треба обмежити вживання ряду продуктів,, а після 30 років і зовсім відмовитися від них.

Відомий дієтолог і експерт з харчування Катя Медушкіна написала на своїй сторінці в Instagram список і причини.

"З віком у жінки змінюється гормональний фон і сповільнюється обмін речовин. Тому я підготувала для вас список продуктів, яких уникати варто всім, але після 35-40 років їх вживання точно варто обмежити", – пояснила вона.

Краса і продукти TutKnow

Від чого варто відмовитися або обмежити вживання

Вироби з білого борошна. За словами Медушкіної, при виготовленні випічки використовується не тільки біле борошно, що відрізняється високою калорійністю, а й велика кількість цукру і маргарину. А останній містить трансжири, вживання яких пов'язано зі збільшенням імовірності серцево-судинних захворювань. Також глікемічний індекс борошняних продуктів підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Цукор. У крові при вживанні підвищується рівень глюкози і відбувається викид інсуліну. Надлишок глюкози переходить в "жирове депо". "Цукор, як і всі прості вуглеводи (в тому числі й фрукти!), потрібно скоротити в своєму раціоні до 10% від добової норми калорій", – додала вона.

Харчування Ілюстрація

Сіль. Вона затримує рідину в організмі і викликає набряки. Натрій сприяє підвищенню артеріального тиску, підвищує навантаження на серце і нирки.

Фаст-фуд. Неможливо відстежити, з чого готують продукти в ресторанах швидкого харчування.

Пакетовані соки та газована вода. У солодких напоях міститься багато цукру. Наприклад, у "колі" міститься дводенна норма, що загрожує ожирінням і діабетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова, яку багато хто вважає секс-символом, розповіла, від яких продуктів відмовилася, щоб схуднути.

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