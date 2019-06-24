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Як тримати себе у формі: дієтолог перерахувала заборонені продукти

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Для нормального обміну речовин і красивої фігури треба обмежити вживання ряду продуктів,, а після 30 років і зовсім відмовитися від них.

Відомий дієтолог і експерт з харчування Катя Медушкіна написала на своїй сторінці в Instagram список і причини.

"З віком у жінки змінюється гормональний фон і сповільнюється обмін речовин. Тому я підготувала для вас список продуктів, яких уникати варто всім, але після 35-40 років їх вживання точно варто обмежити", – пояснила вона.

Краса і продукти

Краса і продукти

TutKnow

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Від чого варто відмовитися або обмежити вживання

Вироби з білого борошна. За словами Медушкіної, при виготовленні випічки використовується не тільки біле борошно, що відрізняється високою калорійністю, а й велика кількість цукру і маргарину. А останній містить трансжири, вживання яких пов'язано зі збільшенням імовірності серцево-судинних захворювань. Також глікемічний індекс борошняних продуктів підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Цукор. У крові при вживанні підвищується рівень глюкози і відбувається викид інсуліну. Надлишок глюкози переходить в "жирове депо". "Цукор, як і всі прості вуглеводи (в тому числі й фрукти!), потрібно скоротити в своєму раціоні до 10% від добової норми калорій", – додала вона.

Харчування

Харчування

Ілюстрація

Сіль. Вона затримує рідину в організмі і викликає набряки. Натрій сприяє підвищенню артеріального тиску, підвищує навантаження на серце і нирки.

Фаст-фуд. Неможливо відстежити, з чого готують продукти в ресторанах швидкого харчування.

Пакетовані соки та газована вода. У солодких напоях міститься багато цукру. Наприклад, у "колі" міститься дводенна норма, що загрожує ожирінням і діабетом.

З віком у жінки змінюється гормональний фон і сповільнюється обмін речовин. Тому я підготувала для вас список продуктів, яких уникати варто всім, але після 35-40 років їх вживання точно варто обмежити! 👇 ⠀ Ставте ❤️, якщо будете слідувати моїм порадам! ⠀ ❌Ізделія з білої муки ⠀ Я вже не раз писала, чому від випічки і білого хліба варто відмовитися. При їх виготовленні використовується не тільки біле борошно (ніякої користі, зате висока калорійність), але і велику кількість цукру. І неймовірна кількість маргарину. А він, у свою чергу, містить трансжири, вживання яких прямо пов'язане зі збільшенням імовірності серцево-судинних захворювань .. Крім того, високий глікемічний індекс борошняних продуктів підвищує ризик розвитку діабету 2 типу. ⠀ ❌Сахар ⠀ Коли ми вживаємо цукор, його вміст у крові збільшується. В результаті підвищується рівень глюкози і відбувається викид інсуліну. Надлишок глюкози переходить в "жирове депо". Цукор, як і всі прості вуглеводи (в тому числі і фрукти!), Потрібно скоротити в своєму раціоні до 10% від добової норми калорій! ⠀ ❌Соль ⠀ Сіль затримує рідину в організмі і викликає набряки. Натрій сприяє підвищенню артеріального тиску, підвищує навантаження на серце і нирки. ⠀ ❌Фаст-фуд ⠀ Надлишок солі і цукру, трансжири і консерванти ... І повна неможливість відстежити склад продуктів. З чого готують в ресторанах швидкого харчування - велике питання. ⠀ ❌Пакетірованние соки і газованої води ⠀ Величезна кількість цукру, що міститься в солодких напоях, на перший погляд непомітно. А між тим в одній баночці коли міститься дводенна (!) Норма цукру. Прямий шлях до ожиріння і діабету. ⠀ Зберігайте пост в 🔰, щоб рука не тягнулася до булочок і газовану воду)) ⠀ І розкажіть - вживаєте щось зі списку вище? Як часто? ⠀ # отказиваемся_от_с_Медушкіной

Публікація від 🏋🏻♀️ХУДЕЮТ НАВІТЬ НЕХУДЕЮЩІЕ (@katya_medushkina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова, яку багато хто вважає секс-символом, розповіла, від яких продуктів відмовилася, щоб схуднути.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Місце
Україна
Теги
схудненняКрасахарчуванняпродуктидієтолог
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