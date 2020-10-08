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Жіночий організм відрізняється від чоловічого своєю фізіологією. Жіночий організм призначений для виношування і народження дитини, а значить, завжди прагне накопичувати і відкладати про запас. Відповідно, жироспалювання у чоловіків і у жінок відбувається по-різному.

ЯК ТРЕНУВАТИСЯ ЩОБ ХУДНУТИ?

Їсти потрібно за 2 години до тренування.

Якщо поїсти за пів години до тренування, то переповнений шлунок заважатиме виконувати фізичні навантаження. Кровопостачання буде направлено не до працюючих м'язів, а до шлунково-кишкового тракту. Тренування не принесе користі, може виникнути нудота і блювота.

Тренування повинна бути тривалим і інтенсивним. Жироспалювання починається від інтенсивних тривалих тренувань більше 30 хвилин. Між підходами повинен бути мінімальний відпочинок 30-45 секунд. Бажано взагалі без відпочинку. (Все залежить від вашого рівня підготовки).

Кардіо не менш 30 хвилин. Але не потрібно бігти як кінь. Кардіо може бути у вигляді швидкої прогулянки по парку або бігу підтюпцем.

Можна чергувати прогулянку і біг.

ЧСС має бути 105-135 ударів в хвилину. Для того, щоб ефективно використовувати пульс для спалювання жиру вам слід не менше 20 хвилин дотримуватися цього пульсу, а потім включитися в чергування. Зменшення пульсу до 105 ударів в хвилину (10 хвилин) і підвищення до 135 (10 хвилин).

Велика кількість повторень і кілька підходів. Наприклад, 3х20 повторень (і більше) одної вправи.

Мінімальна вага, або свій власний. Жінкам не потрібно тягати штанги. Це особисто моя думка. Результату можна досягти і з власною вагою. На цьому побудовані всі мої програми тренувань і схуднення.

Відпочинок. Спати не менше 8 годин. Це банально, але важливо.

Головним завданням жироспалювальних тренувань для дівчат є зміна метаболізму організму з метою перемикання його в режим витрати глюкози і вуглеводів.