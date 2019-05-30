Як спалити жир: дієтолог розвінчала головні міфи про схуднення

Професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна розвіяла основні міфи про жироспалювання.

Вона написала на своїй сторінці в Instagram, як насправді працює цей процес, і що дають силові заняття.

Міф 1: жироспалюванне тренування - це тільки кардионагрузки

За словами Медушкіної, жир спалюється при будь-яких навантаженнях, але існує різниця: на кардіо спалюється більше жиру під час тренування через окислювальні процеси. Однак не можна відразу ставити високу інтенсивність, тому що серце працюватиме на знос замість того, щоб пропадали зайві кілограми.

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"Перевага силових занять – в розкрученому "рваному" серцевому ритмі. Завдяки цьому жироспалювання триває і після тренування, плюс організм бере більше енергії на відновлення", – пояснила вона.

Міф 2. Що я їм – неважливо, важливо – скільки калорій я з'їм

Медушкіна нагадала, що дефіциту калорій потрібно досягати збалансованим раціоном. Недолік макро- і мікроелементів загрожує нестачею енергії, втратою м'язів і "ваговим плато", а відчуття голоду на "шоколадному пайку" не дасть утриматися в рамках дефіциту.

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Міф 3. Спортивні жироспалювачи – гарант успіху

"У пігулок та інших БАДів, які "прискорюють" обмін речовин, знижують апетит на ділі мізерна ефективність. В день ви можете худнути максимум на 100 г жиру (при дефіциті калорій в 20% і тренуваннях з втратою 500-600ккал). Виходить, що заявлені виробниками "+ 10% до жироспалювання" допоможуть втратити максимум ще + 10г жиру", – пояснила дієтолог.

За її словами, в обмін на це з однієї порції пігулок виходить навантаження на серце, що дорівнює чотирьом чашкам міцної кави. Після того, як припинили приймати, вага повернеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, що французька дієта входить в число найефективніших і результативних методів схуднення, адже можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів.

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