Як спалити жир: дієтолог розвінчала головні міфи про схуднення

Професійний дієтолог, експерт з правильного харчування Катя Медушкіна розвіяла основні міфи про жироспалювання.
Вона написала на своїй сторінці в Instagram, як насправді працює цей процес, і що дають силові заняття.
Міф 1: жироспалюванне тренування - це тільки кардионагрузки
За словами Медушкіної, жир спалюється при будь-яких навантаженнях, але існує різниця: на кардіо спалюється більше жиру під час тренування через окислювальні процеси. Однак не можна відразу ставити високу інтенсивність, тому що серце працюватиме на знос замість того, щоб пропадали зайві кілограми.
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"Перевага силових занять – в розкрученому "рваному" серцевому ритмі. Завдяки цьому жироспалювання триває і після тренування, плюс організм бере більше енергії на відновлення", – пояснила вона.
Міф 2. Що я їм – неважливо, важливо – скільки калорій я з'їм
Медушкіна нагадала, що дефіциту калорій потрібно досягати збалансованим раціоном. Недолік макро- і мікроелементів загрожує нестачею енергії, втратою м'язів і "ваговим плато", а відчуття голоду на "шоколадному пайку" не дасть утриматися в рамках дефіциту.
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Міф 3. Спортивні жироспалювачи – гарант успіху
"У пігулок та інших БАДів, які "прискорюють" обмін речовин, знижують апетит на ділі мізерна ефективність. В день ви можете худнути максимум на 100 г жиру (при дефіциті калорій в 20% і тренуваннях з втратою 500-600ккал). Виходить, що заявлені виробниками "+ 10% до жироспалювання" допоможуть втратити максимум ще + 10г жиру", – пояснила дієтолог.
За її словами, в обмін на це з однієї порції пігулок виходить навантаження на серце, що дорівнює чотирьом чашкам міцної кави. Після того, як припинили приймати, вага повернеться.
ТОП-3 МІФІВ ПРО жиросжигание, а мне💓за корисний пост😉 ⠀ 💣Міф 1: жіросжігательний тренування - це тільки кардионагрузки. ⠀ 😃Правда: Жир спалюється при будь-яких навантаженнях - і при кардионагрузки, і при силових. Але є різниця. ⠀ На кардіо спалюється більше жиру безпосередньо під час тренування - через окислювальних процесів. При цьому не можна ставити відразу високу інтенсивність: ви змушуєте працювати серце на знос, а не втрачаєте жир. Аеробний ліполіз – це низько і среднеінтенсівное кардіо протягом довгого времені.⌚️ ⠀ Перевага силових занять - в розкрученому "рваному" серцевому ритмі. Завдяки цьому жиросжигание триває і після тренування, плюс організм бере більше енергії на відновлення. ⠀ 💣Міф 2. Що я їм – неважливо, важливо – скільки калорій я з'їм. ⠀ 😃Правда: Ще раз не полінуюся повторити те, що стільки раз говорила. Дефіциту калорій потрібно досягати збалансованим раціоном. 1800 калорій, з'їдених в шоколадки або в продуктах ПП – не одне і те ж! Недолік макро- і мікроелементів загрожує нестачею енергії, втратою м'язів і "ваговим плато". Не кажучи вже про те, що почуття голоду на "шоколадному пайку" 🍫 просто не дасть вам утриматися в рамках дефіциту, і через кілька днів ще одна "дієта" відправиться на звалище історії. ⠀ 💣Міф 3. Спортивні жіросжігателі – гарант успіху. ⠀ 😃Правда: У таблеток та інших БАДів, які "прискорюють" обмін речовин, знижують апетит, а "за деякими даними" навіть забирають на Місяць, 🌕на справі мізерна ефективність. ⠀ У день ви можете худнути максимум на 100 г жиру (при дефіциті калорій в 20% і тренуваннях з втратою 500-600ккал). Виходить, що заявлені виробниками "+ 10% до жиросжиганию" допоможуть втратити максимум ще + 10г жиру. ⠀ В обмін на це з 1 порції пігулок ви отримуєте навантаження на серце, рівну 4 чашкам міцної кави! "Бонус": як тільки перестанете їх пити, вага тут же повернеться, якщо ви продовжуєте харчуватися неправильно. ⠀ Було корисно? Діліться постом в Сторіс – давайте позбавлятися від чуток разом. До речі, а які міфи про жіросжіганіі чули ви? ⠀ # КатяМедушкіна_полезное
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