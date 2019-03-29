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Як скинути вагу: названо ідеальний сир для схуднення

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Рікотта — сир родом з Італії. Готують його з сироватки молока (овечого, козячого, коров'ячого).

Як повідомляє видання Dilei, його вживання благотворно впливає на організм, а також допомагає в схудненні.

Як рікотта допомагає в схудненні

За словами фахівців, рікотта містить корисні білки, які легко засвоюються. Крім того, в цьому сирі багато вітамінів групи B, кальцій, є вітаміни K, E, A, D, калій, фосфор, цинк, марганець, магній, мідь, селен. Також в ньому знаходяться амінокислоти, жирні кислоти омега-3 і омега-6.

Рікотта допомагає регулювати тиск, сприяє відновленню та регенерації шкіри, покращує роботу шлунково-кишкового трака. Крім того, цей продукт є дуже ситним, але легким. Тому при додаванні рікотти у своє меню можна довго відчувати ситість і уникати перекусів шкідливими продуктами. Це головна корисна властивість сиру для тих, що худнуть.

Як скинути вагу: названо ідеальний сир для схуднення

Фото: medaboutme.ru

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Як вживати рікотту під час дієти

Спеціально дієти для схуднення на рікотті немає, адже вживати її потрібно помірно. Варто зазначити, що рікотту можна їсти з фруктами, овочами, ягодами, зеленню або приготувати корисний бутерброд. При схудненні бажано вживати сир вранці або під час перекусів.

Як скинути вагу: названо ідеальний сир для схуднення

Фото: Patee

Крім рікотти можна вживати всі корисні продукти. Це можуть бути крупи, риба і м'ясо, нежирне молоко і кефір, йогурти, фрукти, ягоди, овочі, зелень. Солодощі та здобу необхідно скоротити або зовсім прибрати з раціону.

Також наголошується, що потрібно пити принаймні два літри води в день і трав'яні чаї.

Зразкове меню дієти:

Як скинути вагу: названо ідеальний сир для схуднення

Фото: Patee

Сніданок: два бутерброда з рікоттою, томатами, зеленню і зелений чай;

Перекус: овочевий салат;

Обід: цільнозернове спагеті з горохом і овочами;

Вечеря: овочева запіканка і кефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Світлана Скосарь назвала найкращі продукти для сніданку.

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