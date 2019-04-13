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Як скинути 3 кг за три дні: названа моментальна дієта

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Втрачати кожен день по кілограму зайвого жиру — легко! Просто потрібно перестати їсти продукти, а почати їх пити.

Як повідомляє видання Голос, принцип дії питної дієти полягає в тому, що рідка їжа засвоюється набагато швидше, ніж тверда, що призводить до спалювання жиру. Організм бере калорії з жирових запасів, тим самим забезпечуючи схуднення. Як бонус — очищення шлунково-кишкового тракту, звуження кишечника і шлунка, що незабаром приводить до помітного зниження апетиту.

Як скинути 3 кг за три дні: названа моментальна дієта

Фото: uf.ru

За словами дієтологів, дотримуючись такого типу харчування, можна за три дні скинути 2-3 кілограми. Так, питна дієта включає молочні продукти, супи, бульйон, квас, овочеві смузі, протеїнові коктейлі і чай з водою. Також усі інші продукти потрібно виключити зі свого раціону.

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Як скинути 3 кг за три дні: названа моментальна дієта

Фото: ChangeUA

Як дотримуватися питної дієти

  • Випивати 2 л чистої води;

  • Встановити графік вживання їжі — наприклад, кожні 2 години по 1-1,5 склянки;

  • У міру займатися фізичними активностями.

Як скинути 3 кг за три дні: названа моментальна дієта

Фото: factroom.ru

Зразкове меню

Сніданок: стакан теплого молока.

Обід: порція курячого бульйону.

Полудень: кисіль з полуниці і вишні без цукру.

Вечеря: суп-пюре з броколі та зеленню на м'ясному бульйоні.

Раніше OBOZREVATEL вирішив зробити добірку з топ-3 дієт, які допоможуть ефективно скинути зайву вагу і не нашкодити здоров'ю.

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