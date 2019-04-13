Як скинути 3 кг за три дні: названа моментальна дієта

Втрачати кожен день по кілограму зайвого жиру — легко! Просто потрібно перестати їсти продукти, а почати їх пити.
Як повідомляє видання Голос, принцип дії питної дієти полягає в тому, що рідка їжа засвоюється набагато швидше, ніж тверда, що призводить до спалювання жиру. Організм бере калорії з жирових запасів, тим самим забезпечуючи схуднення. Як бонус — очищення шлунково-кишкового тракту, звуження кишечника і шлунка, що незабаром приводить до помітного зниження апетиту.
Фото: uf.ru
За словами дієтологів, дотримуючись такого типу харчування, можна за три дні скинути 2-3 кілограми. Так, питна дієта включає молочні продукти, супи, бульйон, квас, овочеві смузі, протеїнові коктейлі і чай з водою. Також усі інші продукти потрібно виключити зі свого раціону.
Фото: ChangeUA
Як дотримуватися питної дієти
Випивати 2 л чистої води;
Встановити графік вживання їжі — наприклад, кожні 2 години по 1-1,5 склянки;
У міру займатися фізичними активностями.
Фото: factroom.ru
Зразкове меню
Сніданок: стакан теплого молока.
Обід: порція курячого бульйону.
Полудень: кисіль з полуниці і вишні без цукру.
Вечеря: суп-пюре з броколі та зеленню на м'ясному бульйоні.
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