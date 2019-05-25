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/Дієта і фітнес

Як скинути 2 кг за два дні: названа моментальна дієта

23.1тЧитати матеріал російською

Напіврідка дієта — чудовий вибір для тих, хто хоче швидко і ефективно схуднути. Адже завдяки їй можна скинути 2 кілограми за два дні.

Однак, цього типу харчування потрібно дотримуватися з особливою обережністю і не більше ніж тиждень, щоб точно уникнути будь-яких медичних ускладнень. Про це повідомляє видання Di Lei.

Напіврідка дієта включає трав'яні чаї, фруктові соки або коктейлі. Крім того, вона дозволяє вживати в невеликих кількостях пюре з сезонних овочів, фрукти (ананас, яблука, банани), яйця і яловичину.

Як скинути 2 кг за два дні: названа моментальна дієта

Фото: cosmo.ru

Також дотримуючись такого типу харчування слід виключити зі свого раціону всі інші продукти і випивати не менше 2 літрів води в день.

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Зразкове меню на тиждень

Як скинути 2 кг за два дні: названа моментальна дієта

Фото: hochu.ua

Понеділок: 2 літра нежирного молока, і більше нічого не можна, крім питної води.

Вівторок: 2 літри кислого молока (можна замінити на кефір, але ефект буде дещо гіршим).

Середа: 6 яєць зварити круто. На сніданок з'їсти три яйця, на обід і вечерю по одному.

Четвер: 420 грамів вареної яловичини.

П'ятниця: овочеві салати, які можна заправити 3 ст.л. оливкової олії.

Субота: 1,5 кг будь-яких свіжих фруктів.

Неділя: 2 літра нежирного молока, і більше нічого не можна, крім питної води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова перерахувала звички для фігури, які заважають схуднути.

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