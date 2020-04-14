Як швидко схуднути в талії і стегнах: названі ефективні вправи

Марія Дідик Дієта і фітнес 18:34, 14.04.2020

В умовах карантину у багатьох збився режим харчування, сну і порушився метаболізм. Через це набрати зайві кілограми стало значно простіше.

Про те, як швидко привести себе в форму пише видання Cosmopolitan.

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Розігнати метаболізм

Головне завдання на час карантину - прискорити процес обміну речовин. Для цього слід пити багато води і зменшувати порції їжі.

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Біг

Якщо у вас є бігова доріжка - вам пощастило. Але якщо її немає, то не варто розслаблятися. Біг на місці не може замінити повноцінну пробіжку, але стане хорошим кардіо-навантаженням.

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Вправи для схуднення

  • 25 скручувань на прес

  • 25 присідань

  • 20 віджимань (можна з колін)

  • 1 хвилина планки

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