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14 квітня • оновлено в 18:47
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Як швидко схуднути в талії і стегнах: названі ефективні вправи

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В умовах карантину у багатьох збився режим харчування, сну і порушився метаболізм. Через це набрати зайві кілограми стало значно простіше.

Про те, як швидко привести себе в форму пише видання Cosmopolitan.

Як швидко схуднути в талії і стегнах: названі ефективні вправи

pexels.com

Розігнати метаболізм

Головне завдання на час карантину - прискорити процес обміну речовин. Для цього слід пити багато води і зменшувати порції їжі.

Як швидко схуднути в талії і стегнах: названі ефективні вправи

pexels.com

Біг

Якщо у вас є бігова доріжка - вам пощастило. Але якщо її немає, то не варто розслаблятися. Біг на місці не може замінити повноцінну пробіжку, але стане хорошим кардіо-навантаженням.

Як швидко схуднути в талії і стегнах: названі ефективні вправи

pexels.com

Вправи для схуднення

  • 25 скручувань на прес

  • 25 присідань

  • 20 віджимань (можна з колін)

  • 1 хвилина планки

Як швидко схуднути в талії і стегнах: названі ефективні вправи

pexels.com

Читайте також на OBOZREVATEL більш докладні поради про те, як не погладшати під час карантину і домашньої ізоляції.

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Автор
Марія Дідик
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