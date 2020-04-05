Як швидко схуднути: у світі набирає популярність дієта 16:8

У світі набирає популярність дієта 16: 8, де 8 означає кількість годин, протягом яких можна приймати в їжу, а 16 – ті, в які потрібно утримуватися від прийому їжі.

Як пише ТСН, в ці 8 годин можна вживати будь-які продукти в незалежності від їх калорійності. При цьому тимчасові рамки можна встановити самому, наприклад, з 8 до 17, з 12 до 20.

Дієта

Як поліпшити ефект від дієти 16: 8:

Робіть ранкову зарядку від 5 до 8 хвилин в день

Їжте корисну їжу, а також продукти, які допомагають спалювати жири: м'ясо птиці, яйця, горіхи, несолодкий йогурт, бобові та інше.

Їжте більше овочів, фруктів і ягід.

Обмежте вживання фаст-фуду та іншої шкідливої їжі.

Однак у даній дієти є недоліки. Так, вона підійде тільки людям без порушення обміну речовин і проблем зі шлунком. До того ж дієта буде більш ефективною, якщо увійде звичку та стане способом життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з США назвали дієту, яка запобігає старінню.

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