Як швидко схуднути до Нового року: дієтолог назвав 6 простих правил

Скоро Новий рік, і хочеться зустріти його в хорошій формі, скинувши зайві кілограми.

У зв'язку з цим лікар-дієтолог Михайло Гаврилов підготував кілька порад, як це зробити швидко та без шкоди для здоров'я. Про це повідомляє "Рамблер".

Змініть підхід до схуднення

За словами дієтолога, мотивація "хочу схуднути до Нового року" — не надто правильна сама собою, якщо вона пов'язана лише з бажанням влізти в красиву сукню. Цієї мети багато хто досягає, але після — швидко набирає вагу. Тому Гаврилов порадив подивитися на схуднення до свята з іншого боку, і розглядати його як одну зі сходинок на шляху до ідеальної фігури.

Фото: lady.tochka.net

Навчіться рахувати калорії

Якщо ви хочете схуднути без шкоди для здоров'я, скоротіть калорійність свого добового раціону на 300-400 ккал. Крім того, користуйтеся таблицею калорійності окремих продуктів та готових страв, мірним посудом або вагами. Через кілька тижнів все вище перераховане вам вже не знадобиться.

Фото: dream-your.com

Контролюйте обсяг порцій

Якщо говорити про калорійність одного вживання їжі, то, за словами експерта, за 4-5 разового харчування він має становити в середньому 300-350 ккал. Крім того, Гаврилов зазначив, що важливо враховувати і обсяг того чи іншого продукту в даній порції. Це ви зможете зробити за допомогою так званого "правила руки".

Фото: fabiosa.ru

Дотримуйтесь питного режиму

Навіть у разі ідеально вибудуваного раціону, схуднення "на суху" триватиме дуже повільно. Тому дієтолог порадив протягом дня випивати встановлену норму (в середньому, 30 мл чистої води на 1 кг маси тіла).

Фото: narodna-pravda

Мінімізуйте споживання солі

Зменшитися в обсягах до свята можна і завдяки виведенню надлишку рідини з організму. А для цього, передусім, слід прибрати з раціону солоне й копчене. Дієтолог радить замінити сіль спеціями, щоб їжа не здавалося прісною.

Фото: leatther.ru

Практикуйте білкові розвантажувальні дні

Білкові розвантажувальні дні чудово виводять надлишки рідини з організму, а значить втрачати в обсягах ви будете значно швидше. Практикувати їх можна один раз на тиждень. Проте наголошується, що робити це варто після консультації з лікарем. Адже білкова дієта протипоказана людям з порушенням діяльності нирок і печінки, збоями в роботі системи детоксикації.

Фото: edinstvennaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися за режимом і як це впливає на схуднення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал