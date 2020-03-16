Як швидко прибрати живіт: названо п'ять головних способів

М'язи преса досить вибагливі і не у всіх піддаються легким тренуванням, але існує комплекс вправ для живота який може прибрати зайві сантиметри на талії.
Про те, які вправи слід робити, щоб прибрати жирові відкладення на животі пише Cosmopolitan.
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Вакуум живота
Ця вправа запускає метаболізм і бореться з відкладеннями в зоні живота. Важливо виконувати її щоранку натщесерце після склянки води з лимоном. Вакуум живота допоможе прокинутися, запустити кишечник і очистити від токсинів.
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Планка для живота
Бічна планка з скручуваннями робить цю корисну вправу ще більш ефективною. Потрібно стати в бічну планку, опора на лікоть, вирівняти тіло і корпусом робити скручування вниз.
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"Велосипед"
Вправа "велосипед" вважається універсальною і однією з найефективніших вправ. Ноги не потрібно повністю опускати на землю, корпус теж повинен бути піднятий, а руки за головою.
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Вправа на нижній прес – підйоми ніг
Для цієї вправи необхідно лягти на спину, руки покласти під сідниці і піднімати рівні ноги вгору.
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Вправа "Скручування"
Цей вид скручування опрацьовує всі м'язи преса та зону ніг і рук. Необхідно лягти на підлогу і одночасно піднімати прямі руки і ноги вгору.
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