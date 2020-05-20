Як швидко прибрати боки: названі ефективні вправи

Марія Дідик Дієта і фітнес 22:17, 20.05.2020 Оновлено: 22:25, 20.05.2020

Щоб прибрати жир із боків і зробити талію тоншою слід змінити свій раціон, а також активно займатися спортом.

Про п'ять вправ, які допоможуть схуднути пише Cosmopolitan.

Бічна планка

Ця вправа є однією з основних, які допоможуть прибрати жир із боків. Крім того, вона зміцнить і інші м'язи.

Вправа з обручем

Обруч – ідеальний засіб для боротьби з жиром на боках. Починати крутити обруч слід із 5 хвилин у день і поступово збільшувати час до 15 хвилин.

Напівмісток

Затримуйтеся в такому положенні приблизно на 30 секунд, повторюйте вправу 7 разів.

Вправи з фітболом

Не менш корисним помічником, ніж обруч, у справі позбавлення від боків стане фітбол.

pexels.com

Скручування в планці

Станьте в звичайну планку і виконуйте скручування вправо і вліво, намагаючись при цьому практично торкнутися стегном підлоги.

Як раніше писав OBOZREVATEL, однією з найкращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.

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