Як швидко можна худнути: дієтолог розкрила секрет

Швидке схуднення загрожує поверненням ваги і шкодою для здоров'я, тому безпечно і оптимально буде скинути всього 10% від загальної суми кілограмів.
Про це розповіла дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що іноді досить скинути всього кілька кг.
"Оптимальний темп зниження ваги для жінок – 2-4 кг на місяць. Організм фізіологічно не може розщепити більше жиру за цей час. Якщо ви бачите на вагах велику цифру, отже, зниження ваги відбулося за рахунок позбавлення від рідини і розщеплення активної клітинної маси. Для поліпшення здоров'я та якості життя вам зовсім не потрібно прагнути до ідеальної ваги. Іноді достатньо скинути лише кілька кг", – пояснила дієтолог.
За її словами, в дієтології максимально реалістичною та ефективною метою вважається зниження ваги на 10%. Тобто при 70 кг – мінус 7.
схуднення
Фото: edinstvennaya.ua
Переваги для здоров'я, які дає зниження ваги на 10%:
Зниження: рівня загальної захворюваності (на 20-25%).
Смертності від причин, пов'язаних з діабетом (на 30-40%).
Смертності від онко-захворювань, пов'язаних з ожирінням (на 40-50%).
Ризику розвитку діабету (на 50%).
Рівня глюкози крові у хворих на діабет (на 30-50%).
Загального холестерину (на 10%).
"Поганого" холестерину (на 15%).
Тригліцеридів (на 30%).
"Гарного" холестерину (на 5%).
Артеріального тиску (на 10 мм.рт.ст.).
Про темпи зниження ваги. Кожна нова моя клієнтка хоче схуднути як можна швидше. І кожної я пояснюю, що швидке схуднення загрожує поверненням ваги і розпадом м'язової тканини. Оптимальний темп зниження ваги для жінок – 2-4 кг на місяць. Організм фізіологічно не може розщепити більше жиру за цей час. Якщо ви бачите на вагах більшу цифру, отже, зниження ваги відбулося за рахунок позбавлення від рідини і розщеплення активної клітинної маси. Це зовсім не те, що вам потрібно. Хороша новина в тому, що для поліпшення здоров'я і якості життя вам зовсім не потрібно прагнути до ідеальної ваги. Іноді досить скинути лише кілька кг. До слова, в дієтології максимально реалістичною і ефективної метою вважається зниження ваги на 10%. Тобто якщо ви важите 70 кг, то 7 кг, якщо 80 кг – 8 кг і т.д Ось список доведених переваг для здоров'я, які дає зниження ваги на 10%: ⬇️общей захворюваності (на 20-25%) ⬇️смертності від причин, пов'язаних з діабетом (на 30-40%) ⬇️смертності від онко-захворювань, пов'язаних з ожирінням (на 40-50%) ⬇️ріска розвитку діабету (на 50%) ⬇️уровня глюкози крові у хворих на діабет (на 30-50%) ⬇️общего холестерину (на 10%) ⬇️ "поганого" холестерину (на 15%) ⬇️трігліцерідов (на 30%) ⬆️ "хорошого" холестерину (на 5%) ⬇️артеріального тиску (на 10 мм.рт.ст.) ось такі неслабкі най мущества. А мені цікаво ось що. Чи є серед нас дівчата, хто швидко худнув, а потім вага повертався? 1 – так, зі мною таке було 2 – немає, мені вдається зберігати вагу 3 – у мене ніколи не було зайвої ваги
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