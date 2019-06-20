Як швидко можна худнути: дієтолог розкрила секрет

Швидке схуднення загрожує поверненням ваги і шкодою для здоров'я, тому безпечно і оптимально буде скинути всього 10% від загальної суми кілограмів.

Про це розповіла дієтолог Наталія Кошкіна на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що іноді досить скинути всього кілька кг.

"Оптимальний темп зниження ваги для жінок – 2-4 кг на місяць. Організм фізіологічно не може розщепити більше жиру за цей час. Якщо ви бачите на вагах велику цифру, отже, зниження ваги відбулося за рахунок позбавлення від рідини і розщеплення активної клітинної маси. Для поліпшення здоров'я та якості життя вам зовсім не потрібно прагнути до ідеальної ваги. Іноді достатньо скинути лише кілька кг", – пояснила дієтолог.

Новини Українська співачка поділилася секретами швидкого схуднення

За її словами, в дієтології максимально реалістичною та ефективною метою вважається зниження ваги на 10%. Тобто при 70 кг – мінус 7.

схуднення Фото: edinstvennaya.ua

Переваги для здоров'я, які дає зниження ваги на 10%:

Зниження: рівня загальної захворюваності (на 20-25%).

Смертності від причин, пов'язаних з діабетом (на 30-40%).

Смертності від онко-захворювань, пов'язаних з ожирінням (на 40-50%).

Ризику розвитку діабету (на 50%).

Рівня глюкози крові у хворих на діабет (на 30-50%).

Загального холестерину (на 10%).

"Поганого" холестерину (на 15%).

Тригліцеридів (на 30%).

"Гарного" холестерину (на 5%).

Артеріального тиску (на 10 мм.рт.ст.).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дієтолог Інна Забіяка розповіла, що відпустка може сильно позначитися на фігурі та здоров'ї. Вона дала кілька порад, які допоможуть не набрати зайвих кілограмів.

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