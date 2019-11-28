Як швидко і ефективно схуднути: секрет Тіни Кароль

Популярна українська співачка Тіна Кароль розкрила секрет своєї ідеальної фігури.

Так, подробицями вона поділилася з виданням "КП в Україні". За словами зірки, тримати себе в формі їй допомагає спортзал і харчування. А саме — кето-дієта.

Тіна Кароль Фото: instagram/tina_karol

"Я дуже схильна до повноти та знайшла для себе рецепт — кето-дієта. Хтось скаже, це шкідливо. А я скажу, що ні, і ми можемо про це посперечатися. Вона діє за принципом, де жири вбивають жири. І, звичайно, мій секрет стрункості — спорт, це тривале тренування на скакалці 30-40 хвилин без зупинки і йога. Це розвиває дихання, легені, витривалість, завдяки цим заняттям я можу довше співати. І, повірте мені, після такого тренування будь-яка нервозність проходить", — розповіла Кароль.

Тіна Кароль показала струнку фігуру Фото: instagram/tina_karol

Що таке кето-дієта

Суть кето-дієти передбачає повне виключення вуглеводів із раціону. Тобто, це оновлений варіант низьковуглеводної або безвуглеводної дієти. Вона дуже ефективна для схуднення, адже при повній відсутності вуглеводів організм починає активно спалювати жир.

Фото: crossfit.ru

Мета даної дієти — досягти стану кетоза. У ньому жири вилучаються із запасів організму, переробляються на вільні жирні кислоти, а потім в кето-тіла. Саме їх і використовує організм замість вуглеводів. Щоб обмін речовин досяг стану кетозу, рівень глюкози в крові повинен знизитися до мінімальних показників і протриматися у такому стані не менше 2 діб.

Зазначимо, що в середньому, на кето-дієті сидять близько 3-х місяців. Цей тип харчування включає м'ясо, рибу, морепродукти, яйця, горіхи, гриби, зелені овочі, молочні продукти в невеликій кількості, рослинну олію та сіль.

Фото: iform.dk

Також дана дієта не рекомендує вживати цукор, фрукти й сухофрукти; перероблені м'ясні вироби, напівфабрикати, борошняні вироби, будь-які солодощі, овочі з високим вмістом крохмалю: картоплю, кукурудзу, буряк та алкоголь.

Фото: lchf.ru

Плюси кето-дієти

По-перше, ви зменшуєте споживання цукру, знижуючи ризик розвитку діабету і покращуючи стан шкіри. По-друге, така дієта допомагає в боротьбі із зайвими кілограмами, запаленнями, а також з епілепсією та іншими захворюваннями нервової системи.

Фото: aif.ru

Мінуси кето-дієти

Один з мінусів такої дієти — слабке розуміння процесу. Людям важко зрозуміти, як можна одночасно їсти і худнути, а також вони бояться, що без глюкози мозку нічим буде харчуватися. Описаний вище механізм кетоза допоможе зрозуміти принцип кето-дієти.

Фото: media.price.ua

Також великим мінусом є і незбалансоване харчування. Адже дотримуючись кето-дієти, з раціону виключаються всі вуглеводи, штучно запускається процес, який зазвичай проходить не так активно, посилюється навантаження на печінку. Це досить шкідливо для здоров'я.

Зазначимо, що дана дієта заборонена діабетикам, вагітним і жінкам, які годують грудьми. А також людям з хронічними захворюваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль вразила шанувальників знімком, на якому позувала у відвертій сукні червоного кольору, яка підкреслювала кожен вигин її тіла.

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