Як швидко і ефективно схуднути: названо спосіб

Італійська дієта не має нічого спільного з голодуванням і відноситься до найефективніших дієт для схуднення.

Як повідомляє видання Today, дотримуватися її слід не більше тижня. Також під час італійської дієти варто відмовитися від солодощів і білого хліба. Замість цього потрібно випивати не менше півтора літра води на добу і спати, не менше восьми годин.

Фото: FoodandHealth

Їжу доведеться приймати три рази на день. Це — сніданок, обід і вечерю. Якщо виникне бажання перекусити, візьміть сухофрукти і випийте натуральну каву. Перед сном рекомендується випивати склянку йогурту.

Зразкове меню

Фото: Smak.ua

Сніданок

Для ранкового прийому їжі пропонується омлет з двох яєць, 50 грамів жовтого сиру і чашки кави.

Обід

На обід пропонується 200 грамів грибного супу, 150 грамів овочевого салату з оливковою олією і соком лимона. Тим, хто не любить гриби, пропонується 200 грамів курячого бульйону, 200 грамів овочів і п'ять оливок.

Вечеря

На вечерю можна з'їсти 200 грамів макаронів і 150 грамів відвареного філе курки.

Зазначимо, що по закінченню дієти повертатися до звичайного режиму харчування слід поступово. Не треба активно налягати на улюблені продукти, особливо, якщо хочете, щоб ефект схуднення протримався якомога довше. Харчуйтеся правильно і невеликими порціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, що французька дієта входить в число найбільш ефективних і результативних методів схуднення, адже можна всього за два тижні скинути 8 кілограмів.

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