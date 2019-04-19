Як швидко і ефективно схуднути: названо спосіб

Рисова дієта — найпопулярніша серед дівчат, які бажають схуднути.

Як повідомляє видання Hochu, рис володіє очисним ефектом і з його допомогою можна не тільки схуднути, але й оздоровити організм.

Так, це тип харчування включає рис і морепродукти — ідеально підійдуть креветки, риба і кальмари. Також необхідно додати у свій раціон зелень і не забувати пити багато чистої води та зеленого чаю. Всі інші продукти потрібно виключити на термін до двох тижнів.

Фото: retsepty.online.ua

Якщо ви хочете швидше схуднути, то краще дотримуватися більш жорсткої рисової дієти. Назва її — "склянка рису" і суть в тому, що кожного дня можна з'їдати тільки одну склянку рису й випивати до двох літрів води. Тривалість дієти — не більше трьох днів, за які можна скинути 5-6 кілограмів.

Фото: cookingfood.com.ua

Зазначимо, що люди, які дотримувалися рисової дієти (в легкій і більш жорсткої версії) розповіли, що цей тип харчування непоганий, але і не такий ефективний, як про нього говорять.

"Дієта нормальна, якщо підходити до неї з розумом. Але за три дні неможливо скинути 5-6 кг, максимум 2-3, які повернуться так само швидко, як і пішли. І є ще один нюанс: пишуть, що можна додавати у свій раціон морепродукти — так, можна, але з рисом потрібно ще їсти багато овочів, інакше будуть проблеми зі шлунком та з іншими органами", — поділилася своїм досвідом із OBOZREVATEL Марія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи попередили про небезпеку популярної дієти "Їм через день".

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