Як схуднути за 10 днів без дієт і спорту: відома модель дала пораду

Британська модель Даніель Ллойд поділилася знімками, на яких показала, як схудла за 10 днів. Вона розповіла, як швидко прийти до форми без усіляких обмежень.

За її словами, вона не дотримувалася дієти. Відповідні фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram (їх можна побачити нижче).

Як повідомила модель, вона випивала по два кетонових напоїв щодня. А їх ефект заснований на тимчасове використання кетонів як основних джерел клітинної енергії замість жиру і глюкози.

Даніель Ллойд схудла за 10 днів Instagram Даніель Ллойд

Крім того, Ллойд зазначила, що в цей період вона не займалася спортом, а знизила споживання вуглеводів.

Також у знаменитості завдяки напоям з'явилося більше енергії і покращився сон.

Даніель Ллойд схудла без усіляких обмежень Instagram Даніель Ллойд

Даніель Ллойд прийшла до форми за 10 днів Instagram Даніель Ллойд

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка Софія Єгорова розповіла, як зберегти форму під час новорічних свят. Вона порадила займатися спортом і правильно харчуватися.