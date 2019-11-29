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29 листопада • оновлено в 10:46
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Як схуднути з великою вагою: топ-3 ефективних вправ

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Існує комплекс вправ, які можна виконувати у домашніх умовах для схуднення за наявності великої ваги.

Відповідні підходи показала на своїй сторінці в Instagram дієтологиня та експертка з правильного харчування Катя Медушкіна (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Як схуднути з великою вагою

Як схуднути з великою вагою

"Тренування з великою вагою, особливо, якщо ви тільки входите до тренувального графіку, мають тривати в щадному режимі. Уявіть, що ви вранці поклали на плечі мішок вагою 15-20 кг й ходите з ним увесь день. Природно, навантаження водночас отримують не тільки хребет і суглоби, але й респіраторна та серцево-судинна системи. Вам протипоказано інтенсивне навантаження", – зазначила в поясненні експертка.

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Зокрема, вона показала три вправи, які можна виконувати у домашніх умовах з гумкою.

Вправа №1: нахили з підйомом рук. Гумку просунути під ногами, які розташовано на ширині плечей. Одну руку підняти паралельно підлозі у прямому куті. Зробити нахил у протилежний бік. Повернути руку у вихідне положення. Потрібно робити три підходи по 20 повторів.

Як схуднути – нахили з підйомом рук

Як схуднути – нахили з підйомом рук

Кадр з відео

Вправа №2: хода вбік. Встати на гумку, яку потрібно схрестити на рівні колін. Руки підняти вгору, зафіксувавши плечі паралельно підлозі. З цього положення зробити крок вбік. Сідниці водночас мають бути напруженими. Потрібно робити три підходи по 12-15 кроків.

Як схуднути – хода вбік

Як схуднути – хода вбік

Кадр з відео

Вправа №3: прес із підйомом рук. Лягти на підлогу, зробити один виток гумкою навколо стоп. Опуститися на килимок, а під час підйому тулуба підняти руки вгору. Після цього опуститися на вдих. Робити потрібно три підходи по 12-15 повторів.

Як схуднути – прес із підйомом рук

Як схуднути – прес із підйомом рук

Кадр з відео

Відео: топ-3 вправ для схуднення (скрольте убік)

☝️Треніровкі при великій вазі, особливо, якщо ви тільки ❗️входіте в тренувальний графік, повинні проходити в щадному режимі. ⠀ Уявіть, що ви з ранку поклали на плечі МЕШОК ВАГОЮ 15-20 кг і ходите з ним весь день. Природно, навантаження при цьому отримують не тільки хребет і суглоби, але і респіраторна і серцево-судинна системи. ⠀ Вам протипоказана інтенсивне навантаження. Але це не привід відмовлятися від спорту 😉 ⠀ Беремо в руки яскраві і зручні еспандери @medushkinafit і робимо БЕЗПЕЧНУ ТРЕНУВАННЯ для схуднення 💪 ⠀ Не забувайте про ❤️ ⠀ ✔️ Вправа №1 Нахили з підйомом рук ⠀ ✅ працюють косі м'язи живота і плечі ⠀ Ставимо ноги на ширину плечей на гумці так, щоб кінець з робочою боку виявився трохи довше. Згинаємо руку під кутом 90 градусів - вихідне положення. Звідси нахиляється в протилежну сторону і тягнемося рукою по діагоналі убік. ⠀ 👉 3 підходи * 20 повторень на кожну сторону ⠀ ✔️ Вправа №2 Переступка в сторони ⠀ ✅ працює сідничний м'яз ⠀ Фіолетовий еспандер. Схрещуємо рукоятки і підтягуємо до грудей. За рахунок відведення ноги в сторону робимо 2-3 кроки вліво-вправо. ⠀ 👉 3 підходи * 12-15 проходок в кожну сторону ⠀ ✔️ Вправа №3 Підйом на прес з виведенням рук ⠀ ✅ працюють м'язи живота і спини ⠀ Жовтий еспандер обмотуємо навколо стоп з невеликим натягом. Опускаємося на спину. Піднімаємо корпус вгору, одночасно виводячи руки теж вгору. ⠀ 👉 3 підходи * 12 повторень ⠀ Ці вправи підійдуть також для початківців і тих, хто давно не займався. ⠀ Не забудьте зберегти собі в закладки ✅ ⠀ А придбати універсальний тренажер, який важить всього 800 г і вміщується в стильній дамській сумочці, ви можете: ⠀ 👉 по активному посиланню в шапці сторінки @medushkinafit 📩 написавши мені в директ 📲 або на вотцап +7 (965) 458-29-05 ⠀ Хто сьогодні вже потренувався? Отмечайтесь в коментарі Честняков 😉👇 ⠀ # КатяМедушкіна_упражненія #medushkinafit

Публікація від 🏋🏻♀️ХУДЕЮТ НАВІТЬ НЕХУДЕЮЩІЕ (@katya_medushkina)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Тіна Кароль розповіла, що тримати себе у формі їй допомагає спортзал і харчування. Як саме вона це робить, читайте в нашому матеріалі.

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Автор
Дмитро Гриневич
Теги
схуднення видео Фітнес
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Чтобы похудеть надо перестать жрать
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