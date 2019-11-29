Як схуднути з великою вагою: топ-3 ефективних вправ

Існує комплекс вправ, які можна виконувати у домашніх умовах для схуднення за наявності великої ваги.

Відповідні підходи показала на своїй сторінці в Instagram дієтологиня та експертка з правильного харчування Катя Медушкіна (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Як схуднути з великою вагою

"Тренування з великою вагою, особливо, якщо ви тільки входите до тренувального графіку, мають тривати в щадному режимі. Уявіть, що ви вранці поклали на плечі мішок вагою 15-20 кг й ходите з ним увесь день. Природно, навантаження водночас отримують не тільки хребет і суглоби, але й респіраторна та серцево-судинна системи. Вам протипоказано інтенсивне навантаження", – зазначила в поясненні експертка.

Зокрема, вона показала три вправи, які можна виконувати у домашніх умовах з гумкою.

Вправа №1: нахили з підйомом рук. Гумку просунути під ногами, які розташовано на ширині плечей. Одну руку підняти паралельно підлозі у прямому куті. Зробити нахил у протилежний бік. Повернути руку у вихідне положення. Потрібно робити три підходи по 20 повторів.

Як схуднути – нахили з підйомом рук Кадр з відео

Вправа №2: хода вбік. Встати на гумку, яку потрібно схрестити на рівні колін. Руки підняти вгору, зафіксувавши плечі паралельно підлозі. З цього положення зробити крок вбік. Сідниці водночас мають бути напруженими. Потрібно робити три підходи по 12-15 кроків.

Як схуднути – хода вбік Кадр з відео

Вправа №3: прес із підйомом рук. Лягти на підлогу, зробити один виток гумкою навколо стоп. Опуститися на килимок, а під час підйому тулуба підняти руки вгору. Після цього опуститися на вдих. Робити потрібно три підходи по 12-15 повторів.

Як схуднути – прес із підйомом рук Кадр з відео

Відео: топ-3 вправ для схуднення (скрольте убік)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Тіна Кароль розповіла, що тримати себе у формі їй допомагає спортзал і харчування. Як саме вона це робить, читайте в нашому матеріалі.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!