Як схуднути: вчені назвали топ-5 дивних способів

Часом боротьба із зайвою вагою затягується надовго: ви сідаєте на дієту, зривається і починаєте все заново. Розірвати це нестерпне коло буває досить складно.

Тому наукові фахівці з університету Сент-Луїса поділилися п'ятьма дивними, але дієвими способами, як скинути зайву вагу, повідомляє The Sun.

Вживати олію

Фото: eda.bit.ua

Регулярне вживання оливкової олії дуже дієво допомагає скинути зайву вагу. Так, вченими був проведений експеримент, учасники якого уникали в меню тваринних жирів, замінюючи їх на оливкову олію. Дослідження показало, що вона сприяє зниженню апетиту і кров'яного тиску, а також має протизапальну дію — у людей, які його вживали оливкову олію, було зафіксовано підвищення концентрації антиоксидантів в організмі, а також зниження ваги.

Їсти тости

Фото: zira.uz

За словами вчених, потрібно вживати цільнозернові тости за годину до сну. Цей метод також тестувався в експериментальному порядку. Зазначається, що після восьми тижнів, протягом яких добровольці їли тости, втрата їхньої ваги склала в середньому два кілограми.

Тренуватися перед їжею

Фото: legkopolezno.ru

Також вчені стверджують, що якщо потренуватися за кілька хвилин до прийому їжі, то це допоможе прискорити метаболізм і схуднути.

Рахувати жувальні рухи

Фото: Brave Defender

Щоб швидко і ефективно схуднути, достатньо просто довше жувати. Вчені встановили, що якщо людина замість 12 разів буде жувати їжу 40 разів, то калорійність її раціону харчування знизиться на 12%. Також вони зазначили, що зниження калорійності шляхом ретельного пережовування їжі є одним із найдешевших способів для схуднення.

Їсти виделкою

Фото: kakprosto.ru

Так звана виделочка дієта забороняє брати їжу руками, а також іншим столовим приладдям крім вилки. Зазначається, що цей метод дійсно дозволяє скоротити калорійність раціону. Адже він вчить вдумливо вибирати продукти і їсти не поспішаючи.

Раніше OBOZREVATEL розповів, що кефіро-гречана дієта вважається однією із найефективніших систем для схуднення. За словами дієтологів, з її допомогою можна всього за тиждень скинути 5-7 кілограмів.

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