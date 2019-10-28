Як схуднути в проблемних місцях: поради дієтологині

Українська дієтологиня і експертка по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як схуднути в проблемних місцях.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Коли зайвої ваги у вас майже вже немає, але проблемна зона залишилася, наприклад, ноги важчі за верх або животик далеко не плоский — потрібно добивати харчуванням точково. Ми можемо прибрати продукти, які викликають набряклість в нижній частині тіла і цим збалансувати верх і низ. Або ж прибрати продукти і привести раціон в такий суворий стан, що плоский живіт не зможе не з'явитися", — розповіла Усенко.

Фото: razgadamus.ru

Але водночас дієтологиня зазначила, що це вже більш строгий раціон і більш індивідуальна робота. У звичайній же обстановці потрібно просто бити в одну точку, робити заміри та фото, правильно харчуватися і результат буде колосальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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