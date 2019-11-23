Як схуднути уві сні: названо дієвий спосіб

Правильні умови активізують гормон, який допомагає худнути уві сні, омолоджуватися і підтримувати красу.

Для цього необхідно дотримуватися певного режиму, про який розповіла дієтологиня Надія Пахірко на своїй сторінці в Instagram.

"Знайомтеся, гормон, який спалює жир – соматотропін. Він нарощує м'язову масу. А всім відомо, чим більше м'язів, тим більше калорій витратить ваш організм для життєдіяльності. Завдяки цьому гормону розщеплення жиру відбувається в основних проблемних зонах – на животі та талії", – розповіла вона.

За словами фахівців, гіпофіз синтезує цей гормон з 22:00 до 2:00 ночі, коли зайвий жир виходить з організму. Таким чином прискорюється процес регенерації клітин, сповільнюється старіння, зміцнюється імунітет.

Дієтологиня сказала, як схуднути уві сні 24 Канал

Проте, вироблення гормону нерідко блокується через надмірну зайву вагу, пізні засинання, переїдання ввечері або звички лягати спати із повним шлунком.

"Як запустити головний жироспалювальний гормон соматотропін? Для цього необхідно дотримуватися кількох важливих правил: налаштуйте свій режим. Лягайте спати не пізніше 23:00. Тривалість сну не повинна бути менше 6-7 годин", – пояснила вона.

Як схуднути уві сні pixabay

Також необхідно уникати пізніх вечерь, а точніше, останній прийом їжі повинен бути за три години до сну. Крім того, не можна лягати спати з повним шлунком. ⠀

"Виключіть високовуглеводні продукти ввечері, які провокують викид інсуліну. Головного жироспалюючого гормону, який блокує вироблення соматотропіну", – порадила фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз розповіла, що в першу чергу дозволяє взяти себе в руки і скинути зайву вагу.

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