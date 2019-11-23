Як схуднути уві сні: названо дієвий спосіб

Правильні умови активізують гормон, який допомагає худнути уві сні, омолоджуватися і підтримувати красу.
Для цього необхідно дотримуватися певного режиму, про який розповіла дієтологиня Надія Пахірко на своїй сторінці в Instagram.
"Знайомтеся, гормон, який спалює жир – соматотропін. Він нарощує м'язову масу. А всім відомо, чим більше м'язів, тим більше калорій витратить ваш організм для життєдіяльності. Завдяки цьому гормону розщеплення жиру відбувається в основних проблемних зонах – на животі та талії", – розповіла вона.
За словами фахівців, гіпофіз синтезує цей гормон з 22:00 до 2:00 ночі, коли зайвий жир виходить з організму. Таким чином прискорюється процес регенерації клітин, сповільнюється старіння, зміцнюється імунітет.
Дієтологиня сказала, як схуднути уві сні
24 Канал
Проте, вироблення гормону нерідко блокується через надмірну зайву вагу, пізні засинання, переїдання ввечері або звички лягати спати із повним шлунком.
"Як запустити головний жироспалювальний гормон соматотропін? Для цього необхідно дотримуватися кількох важливих правил: налаштуйте свій режим. Лягайте спати не пізніше 23:00. Тривалість сну не повинна бути менше 6-7 годин", – пояснила вона.
Як схуднути уві сні
pixabay
Також необхідно уникати пізніх вечерь, а точніше, останній прийом їжі повинен бути за три години до сну. Крім того, не можна лягати спати з повним шлунком. ⠀
"Виключіть високовуглеводні продукти ввечері, які провокують викид інсуліну. Головного жироспалюючого гормону, який блокує вироблення соматотропіну", – порадила фахівець.
ЧОМУ МИ ХУДЕЕМ ВО СНЕ? ☝️Гормони керують нашим тілом, і ми вчимося жити з ними в злагоді. ⠀ 👌Сегодня на черзі гормон, який "спалює" наші жирові запаси ночами. ⠀ Радію вашим ❤️, вони дають мені натхнення писати вам ще більше ползеностей. ⠀ 🔥Знакомьтесь, гормон, який спалює жир - соматотропін. Він нарощує м'язову масу. А всім відомо, чим більше м'язів, тим більше калорій витратить ваш організм для життєдіяльності. ⠀ 🔥Благодаря цього гормону розщеплення жиру відбувається в основних проблемних зонах - на животі і талії. ⠀ 🔥Гіпофіз синтезує цей гормон з 22.00 до 2.00 ночі. Саме вночі цей гормон працює на жиросжигание і висновок жирів з організму. ⠀ 👍Еслі процес вироблення гормону правильний, то у вас прискорюється процес регенерації клітин, сповільнюється процес старіння, зміцнюється імунітет. Організм буквально омолоджується на клітинному рівні. ⠀ 🆘Виработка гормону Жироспалювачі нерідко блокується. Причинами може служити великий зайву вагу, пізніше засинання, вечеренее переїдання, звичка лягати спати з їжею в шлунку. ⠀ 🚀Как запустити головний жиросжигающий гормон соматотропін, гормон росту, краси і молодості? ⠀ ⚠️Для цього необхідно дотримуватися кількох важливих правил: ⠀ 1️⃣Настройте свій режим дня. Лягайте спати не пізніше 23.00. Тривалість сну не повинна бути менше 6-7 годин. ⠀ 2️⃣Ізбегайте пізніх вечерь - останній прийом їжі робіть за 3 години до сну. ⠀ 3️⃣Нікогда не лягайте спати з їжею в шлунку. І виключіть вискоуглеводние продукти ввечері, які провокують викид інсуліну. Головного жирообразующих гормону, який блокує вироблення соматотропіну. ⠀ ⚠️Еслі ви наїдаєтеся на ніч і не можете себе контроліровать👇 ⚠️Еслі ви хочете піти на новорічну вечірку в сукні на розмір менше 👇 ⠀ Вам терміново в мій авторський потужний навчально-худне інтенсив "Прибери живіт за 2 тижні" ⠀ 🚀Стартуем 29 листопада . Позбудемося до - 4 кг ваги і до - 8 см в животі на смачне меню з десертами. ⠀ ⚠️Кто йде з нами, пишіть в директ або w / app +7 977 984-17-14 "Я з вами", і ми почнемо підготовку. ⠀ 🔔Дорогіе мої, які з цих трьох пунктів, ви виконуєте? Цікава вам тема гормонів? ## пахірко_гормони # Пахірко_соматотропін
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз розповіла, що в першу чергу дозволяє взяти себе в руки і скинути зайву вагу.
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