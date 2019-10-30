Як схуднути вдвічі швидше без дієт: названий найкращий спосіб

Об'єднана група вчених із університетів Бата й Бірмінгема розповіла, як схуднути вдвічі швидше без дотримання жорстких дієт.

Так, вони провели дослідження, у процесі якого з'ясували, що фізичні навантаження вранці натще особливо корисні для здоров'я й допомагають спалювати більше жиру. Про це повідомляє Di Lei.

Фото: hochu.ua

Зазначається, що експеримент тривав шість тижнів і в ньому брали участь 30 чоловіків. Їх розбили на три групи: перша снідала до тренування, друга – після (водночас порції їжі та обсяг фізичного навантаження були однаковими), а контрольна група отримала вказівку не змінювати своїх звичок. Як виявилося, тренування вранці натще справді найбільш ефективні.

Фото: wallpapers.99px.ru

Доктор Хав'єр Гонсалес з університету Бата пояснив, що, голодуючи протягом ночі, людина споживає останній глікоген у печінці й цукор в крові. В підсумку, тренуючись без додаткового підживлення, організм змушений витрачати жирові запаси. Тому, суто з точки зору спалювання жиру, вправи ефективніше робити не поснідавши.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, як схуднути в проблемних місцях.

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