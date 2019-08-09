Як схуднути: став відомий секрет Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон в свої 37 років носить шостий розмір одягу. Для того, щоб мати струнку фігуру вона щодня займається спортом вдома.

Герцогиня Кембриджська робить кардіо і вправи з гантелями. Про це повідомляє Daily Express. Зазначається, що у Міддлтон немає особистого тренера.

Міддлтон дуже любить пробіжки, особливо навколо заміського маєтку Anmer Hall, що в селі Анмер графства Норфолк.

Для збереження плоского живота мати трьох дітей робить планку. Герцогині вдається завмерти мінімум на 45 секунд. Також вона робить вправи з фітболом – швейцарським гімнастичним м'ячем. Він допомагає накачати прес.

Снідає Міддлтон кашею з ягодами. Вона любить домашню їжу, в якій не дуже багато цукру, солі і насичених жирів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон блиснула стрункими ногами в коротких шортиках. Сімейство взяло участь в регаті "Королівський кубок" біля берегів острова Уайт. Міддлтон і Вільям були присутні на церемонії відкриття і навіть брали участь у змаганнях, посівши місця шкіперів на двох яхтах.

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