Як схуднути швидко і без шкоди для здоров'я: названо ефективний спосіб

Серед усіх систем харчування сирна дієта — одна з найпопулярніших. І тому є як мінімум три причини.

По-перше, вона досить проста: не треба ламати голову над підрахунком калорій і перевіряти продукти на сполучуваність. По-друге, вона допомагає при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і печінки, атеросклерозі, цукровому діабеті. І головне, завдяки сирній дієті можна дуже швидко позбутися зайвих кілограмів. Про це повідомляє Infigura.ru.

Види сирних дієт

Фото: liza.ua

Дієта сирна з кефіром

Триває 3-5 днів. 120 г сиру запивається склянкою кефіру, повторювати потрібно 5 разів за день, кожні 3 години. Така їжа сприяє очищенню організму від шкідливих речовин, а корисні кисломолочні бактерії поліпшують мікрофлору травної системи.

Сирна з фруктами

Фото: shop.eco-lavca.ua

В цьому випадку сир поєднується з фруктами — яблуками, цитрусовими, лісовими ягодами. Раціон на день — 1 кг фруктів, 300 г сиру — ділиться на 4-5 прийомів їжі рівномірно. Допускається їх їсти в сирому вигляді і роблячи з них запіканку або сирники без додавання цукру. Цю дієту можна використовувати довше — 5-7 днів.

Сирна з овочами

Вона схожа на фруктову — в день потрібно з'їдати 300 г сиру і 500 г різних овочів: моркву, капусту, кабачки, огірки, помідори. Цю кількість потрібно розділити на 4-5 прийомів їжі. З овочів можна готувати салати з додаванням оливкової олії, або запекти в духовці. Можна застосовувати до двох тижнів.

Сирна дієта змішана

Фото: testkids.ru

У цій дієті потрібно з'їдати по 100 г сиру 4 рази на день, з додаванням 1-2 чайних ложок харчових висівок. У сир додавати трохи фруктів, ягід або меду. І випивати 1-2 склянки кефіру або йогурту без добавок. Її необхідно дотримуватися 5-7 днів.

Розвантажувальний сирний день

Під час розвантажувального дня потрібно вживати по 50-60 г сиру і запивати водою або зеленим чаєм. За день можна втратити 0,5 — 1 кг ваги. Завдяки цим процедурам можна позбутися в середньому від 3-5 зайвих кілограмів за період від 3 днів до тижня. Якщо ваша мета швидко прийти у форму, залишаючись активною людиною — це ваш варіант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома дієтологиня Світлана Фус розповіла про дієти, на які не потрібно витрачати свій час.

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