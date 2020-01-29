Як схуднути швидко і без шкоди для здоров'я: названий диво-спосіб

Рослинна дієта – відмінний спосіб схуднення для тих, хто вирішив змінити своє тіло і спосіб життя раз і назавжди.
Так, вона допомагає не тільки скинути зайву вагу, але і знизити ризик розвитку серцевих захворювань, деяких видів раку та іншого. Про це повідомляє Thehealthsite.com.
Фото: ivona.bigmir.net
За словами видання, цей тип харчування включає фрукти, овочі, морепродукти, цільні зерна і бобові, горіхи. Дотримуючись сирної дієти, не рекомендується вживати цукор, сіль, а також їжу, яка містить тваринні інгредієнти – м'ясо, молоко, яйця або мед.
Фото: 21mm.ru
Як дотримуватися рослинної дієти:
Їжте овочі у свіжому вигляді, наприклад, готуйте з них салати. Також можна варити легкі овочеві супи;
В якості заправки для салатів вибирайте олію;
Додавайте зелень в овочеві страви;
Не їжте нічого після 18-19 години вечора;
Пийте багато води, фруктові соки та трав'яний чай.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи розповіли, що китайська дієта є найефективнішою і допомагає скинути до 4 кілограмів зайвої ваги за тиждень.
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