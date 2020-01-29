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29 січня • оновлено в 12:56
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Як схуднути швидко і без шкоди для здоров'я: названий диво-спосіб

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Рослинна дієта – відмінний спосіб схуднення для тих, хто вирішив змінити своє тіло і спосіб життя раз і назавжди.

Так, вона допомагає не тільки скинути зайву вагу, але і знизити ризик розвитку серцевих захворювань, деяких видів раку та іншого. Про це повідомляє Thehealthsite.com.

Як схуднути швидко і без шкоди для здоров'я: названий диво-спосіб

Фото: ivona.bigmir.net

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За словами видання, цей тип харчування включає фрукти, овочі, морепродукти, цільні зерна і бобові, горіхи. Дотримуючись сирної дієти, не рекомендується вживати цукор, сіль, а також їжу, яка містить тваринні інгредієнти – м'ясо, молоко, яйця або мед.

Як схуднути швидко і без шкоди для здоров'я: названий диво-спосіб

Фото: 21mm.ru

Як дотримуватися рослинної дієти:

  • Їжте овочі у свіжому вигляді, наприклад, готуйте з них салати. Також можна варити легкі овочеві супи;

  • В якості заправки для салатів вибирайте олію;

  • Додавайте зелень в овочеві страви;

  • Не їжте нічого після 18-19 години вечора;

  • Пийте багато води, фруктові соки та трав'яний чай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи розповіли, що китайська дієта є найефективнішою і допомагає скинути до 4 кілограмів зайвої ваги за тиждень.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
схуднення диета
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