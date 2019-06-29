Як схуднути при болю в суглобах: комплекс вправ від дієтолога

При при болю в суглобах можна і навіть потрібно займатися фітнесом для схуднення і зміцнення здоров'я в домашніх умовах.

Відомий дієтолог і експерт зі здорового харчування Катя Медушкіна показала на своїй сторінці в Instagram легкі вправи (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Хворі суглоби – не привід пропускати тренування! Зміцнювати м'язи і суглоби потрібно всім, а тим, у кого є певні проблеми зі здоров'ям – потрібно особливо! Сьогодні підготувала для вас безпечне, але ефективне тренування, що підійде тим, хто в силу здоров'я або віку не може займатися спортом дуже активно", – уточнила вона.

Катя Медушкіна instagram / katya_medushkina

Медушкіна додала, що регулярне виконання цих вправ відмінно зміцнює м'язи і сприяє поліпшенню стану зв'язок і суглобів.

Зокрема, вона використовувала стілець, карімат і легкі гантелі, продемонструвавши, що такі вправи легко можна виконувати в домашніх умовах.

Вправи для схуднення при хворих суглобах – скрольте в бік

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно співачка Брітні Спірс показала комплекс вправ для схуднення і спини.

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