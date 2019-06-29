Як схуднути при болю в суглобах: комплекс вправ від дієтолога

При при болю в суглобах можна і навіть потрібно займатися фітнесом для схуднення і зміцнення здоров'я в домашніх умовах.
Відомий дієтолог і експерт зі здорового харчування Катя Медушкіна показала на своїй сторінці в Instagram легкі вправи (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).
"Хворі суглоби – не привід пропускати тренування! Зміцнювати м'язи і суглоби потрібно всім, а тим, у кого є певні проблеми зі здоров'ям – потрібно особливо! Сьогодні підготувала для вас безпечне, але ефективне тренування, що підійде тим, хто в силу здоров'я або віку не може займатися спортом дуже активно", – уточнила вона.
Катя Медушкіна
instagram / katya_medushkina
Медушкіна додала, що регулярне виконання цих вправ відмінно зміцнює м'язи і сприяє поліпшенню стану зв'язок і суглобів.
Зокрема, вона використовувала стілець, карімат і легкі гантелі, продемонструвавши, що такі вправи легко можна виконувати в домашніх умовах.
Вправи для схуднення при хворих суглобах – скрольте в бік
Хворі суглоби - не привід пропускати тренування! ⠀ Зміцнювати м'язи і суглоби потрібно всім, а тим, у кого є певні проблеми зі здоров'ям - потрібно особливо! ⠀ Сьогодні підготувала для вас безпечну, але ефективну тренування, яка підійде тим, хто в силу здоров'я або віку не може займатися спортом дуже активно. ⠀ Регулярне виконання цих вправ відмінно зміцнює м'язи і сприяє поліпшенню стану ваших зв'язок і суглобів. ⠀ Чи готові? ⠀ Тоді ставимо ❤️ і приступаємо! ⠀ Вам знадобиться килимок, стілець, гантелі і вода. ⠀ 🚩Упражненіе 1 ⠀ Положення: ноги на ширині тазових кісток, спина пряма. ⠀ Піднімаємо руки вгору і фіксуємо, спина в напрузі, живіт втягнутий. ⠀ Повільно схиляємо корпус вперед, при цьому згинаємо коліна і відводимо таз назад. У процесі руху відводимо руки за себе, фіксуємо положення, виводимо руки знову перед собою і повільно піднімаємося вгору, випрямляючи корпус, ноги. Опускаємо руки. ⠀ 3 підходи по 17-20 повторень ⠀ 🚩Упражненіе 2 ⠀ Положення: встаємо на невеликій відстані від стільця, ноги на ширині плечей, витягуємо руки перед собою або на тримаємо на поясі (як зручно). ⠀ Виконуємо присідання на стілець. Шкарпетки злегка розведені, коліна дивляться в бік шкарпеток, живіт втягнутий, спина пряма, лопатки зведені, шия в нейтральному положенні. ⠀ 3 підходи по 25 повторень ⠀ 🚩Упражненія 3 ⠀ Положення: лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах, руки зігнуті під кутом 90 градусів і лежать на підлозі. ⠀ Піднімаємо і випрямляє руки, потім повертаємо їх у вихідне положення. ⠀ 3 підходи по 20 повторень. ⠀ 🚩Упражненіе 4 ⠀ Положення: коліном і долонею впираємося на стілець, куприк відведений назад, спина пряма, шия в нейтральному положенні, тримаємо гантель з вільної руці. ⠀ Підтягаємо лікоть вгору, тягнемося в стелю і опускаємо руку вниз. ⠀ 3 підходи по 15 повторень на кожну руку ⠀ 🚩Упражненіе 5 ⠀ Положення: лежачи на спині, поперек притиснутий до підлоги, відриваємо плечі і тягнемося по черзі пальцями руки до протилежного коліна. ⠀ 3 підходи по 8 повторень на кожну сторону ⠀ Не забудьте зберегти пост в закладки, щоб корисна тренування завжди була під рукою. ⠀ Хто зробив, в коментарях пишіть +++ і діліться враженнями! Складно було або в самий раз? 👌
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