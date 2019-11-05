Як схуднути, працюючи в офісі: названо ефективний метод

Багато людей, у яких сидяча робота, стикаються з проблемою надмірної ваги. Як правило, це відбувається через неправильне харчування і зниження фізичного навантаження на м'язи.

Тому, щоб не набрати зайвих кілограмів, слід дотримуватися "Гнучкої дієти". Про це повідомляє видання Di Lei.

Фото: lady.ru

Цей тип харчування включає багато фруктів, овочів, не м'ясні білки, такі як бобові, горох або яйця. Також "Гнучка дієта" не рекомендує вживати у великій кількості продуктів з високим вмістом насичених жирів.

Меню на день

Фото: fantasticdiets.com

Сніданок: йогурт з пластівцями й фруктами, хліб з цільнозернового борошна і джем, свіжовичавлений сік.

Перекус: який-небудь один фрукт на вибір: груша, апельсин або яблуко і невелика жменька волоських горіхів.

Обід: салатом з овочами (1 раз в тиждень з додаванням риби), щоб отримати свою частку вітамінів.

Перекус: фреш з апельсина, три кураги та чотири штуки мигдалю.

Вечеря: нешліфований рис з додаванням бобів і легкий салат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що китайська дієта дуже важка і низькокалорійна, однак, є найефективнішою і допомагає скинути до 4 кілограмів зайвої ваги за тиждень.

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